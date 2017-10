"¿Que si lo compraría? Bueno, depende del cliente. Pero recuerda: la costura en Milán es distinta. Es alta costura". La tipa me está machacando. "Pero debo decir que me gusta la estructura, la forma". Mira la prenda con más detenimiento. "Veo que has hecho los deberes al elegir este botón. Es muy bonito. Y las iniciales también me gustan".