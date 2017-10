Por esa misma razón, estaba más que preparado para administrar un sedante, no demasiado fuerte, a nuestros dos hijos en un inevitable viaje a Sudáfrica. Eso no me hacía peor persona, sino más pragmático. Pero mi suegra no estaba de acuerdo conmigo. Ella lo veía como una ofensa contra el estoicismo con el que tanto los padres como el mundo en general debería sufrir los llantos de los niños. Cada vez que lo intentaba, ella saltaba. En verdad lo único que me decía era, "Uf, no deberías hacer eso".