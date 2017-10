Noté que hay un lazo muy fuerte entre tú y tu hermana. ¿La familia es uno de los valores más importantes en tu vida?

Sí, estamos muy unidos. Hemos tenido un lazo muy fuerte desde que éramos pequeños, pero nos volvimos realmente cercanos a medida que me hice mayor. Ella me enseñó mucho sobre música, arte y la vida en general. Siempre puedo acudir a ella por consejo y realmente hacerle caso porque siempre piensa en lo que es mejor para mí. Ella es quien me presiona para salir de mi zona de confort y ser la mejor versión posible de mí todo el tiempo. Me mostró las cosas de las que realmente soy capaz y me ayudó a desarrollar mi verdadero potencial. Siempre ha creído en mí y me ha dicho que puedo lograr cualquier cosa que quiera, aun cuando nadie más lo hizo y eso jamás lo podré olvidar. También fue el puente entre Raf Simons y yo. Finalmente nos encontramos en Nueva York en febrero durante las pruebas de vestuario para el desfile. Después de que participé en el primer desfile de Raf para CK, íbamos de salida y nos estábamos despidiendo cuando Raf se acercó y nos dijo a mí y a mi hermana: "Trabajaremos juntos por mucho tiempo". Todo mi arduo trabajo y la determinación de Andrea alcanzó su punto culminante en ese momento. Somos un dúo poderoso y nuestro lazó se fortalece a cada instante. Podemos lograr literalmente cualquier cosa que nos propongamos. Que seamos familia no es lo que hace que nuestra relación sea tan especial, es el gran amor que sentimos uno por el otro y que sin importar la situación, nos apoyamos mutuamente. La lealtad, la confianza y el amor incondicional es lo que define a la familia. Eso es lo más importante en la familia. Haya un parentesco sanguíneo o no, eso es la familia para mí.