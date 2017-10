Janine lleva haciendo declaraciones de principios con el cabello desde que iba a tercero de primaria, cuando se cortó el pelo muy corto por primera vez. Era el final de la década de 1980 y su tía acababa de cortarse el pelo así también. "Recuerdo que las niñas más malas de la escuela se metían conmigo por mi pelo", afirma, "pero creo que eso me ayudó a tener el valor de seguir testarudamente mi propio estilo desde muy temprana edad". En el instituto, Janine eligió peluquería como su proyecto sénior y aprendió sola a cortar el pelo leyendo un libro. "Pasé los siguientes 12 años cortándome el pelo a mí misma y a cualquiera que me dejara", dice. "No fue hasta los 30 que decidí dejar mi carrera en servicios humanos y empezar mi carrera como peluquera".