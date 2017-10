¿Por qué nos empeñamos en ser lo que no somos? Justo cuando empezábamos a aceptar esa cara que veíamos todos los días frente al espejo del baño, llegaron las redes sociales con un montón de filtros y 'me gusta' que nos hacen querer parecer alguien que no somos. Pero, ¿cómo resistirse a entrar en el juego? Famosos, artistas, blogueros, compañeros de piso… Todos se pasan el día enseñándonos los sitios que frecuentan, los últimos zapatos que se han comprado o la ensalada que se han hecho para cenar -aunque a nadie le importa realmente lo que comes-.