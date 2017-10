Pero sí había algo que yo hacía a diario. Me vengaba de alguien a quien odiaba mucho más: el chef. Las comidas para el personal eran asquerosas: demasiado condimentadas o muy grasosas, sólo para molestar. Además, era tan arrogante. Era el jefe estereotípico que no podía pasarla bien sin burlarse de su personal por lo menos una vez. No podía soportarlo y las cosas se salieron de control en un par de ocasiones. Una vez comenzaron los gritos y casi terminamos en una pelea a golpes. Desde ese momento, me rehusé a serviles tragos, pero a los gerentes no les pareció mi actitud.