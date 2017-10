VICE: ¿Cuántas veces al día peca?

Hermana Ruth: Depende de tu definición de "pecado". ¿Soy una glotona si me como dos barras de chocolate? Espero que no, porque ya me comí tres hoy. En mi opinión, pecar es tomar una decisión deliberada para hacer lo incorrecto. Los pecados veniales, como comer demasiados dulces o beber cerveza, están bien. Dios no es tan estricto.