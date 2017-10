Con 7 años me fui por primera vez de campamento. Mis padres me dieron dinero para que les llamara durante los 15 días que íbamos a estar sin vernos, pero invertí esas monedas en calcomanías con motivos tribales para todos mis compañeros de grupo. Cuando mi madre se puso en contacto con los monitores para recriminarles que no les había llamado en una semana me cayó un descomunal rapapolvo por haber invertido mi botín en tatuajes falsos. Me sentí peor por no saber explicarle a mi madre que no había dejado de quererles que por la regañina. Me puso muy triste no haber sido capaz de transmitirles que no eran ellos y ni siquiera era yo: era el teléfono. Casi 20 años después, no he avanzado nada en este aspecto. Sigo escurriéndome como una lagartija cuando me toca llamar a alguien o alguien me llama. Y sigo sin saber explicar por qué, rompiendo corazones a golpe de contestador.