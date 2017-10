Por otro lado, el brazo es una buena forma de romper el hielo con las mujeres. Es como si llevara siempre conmigo un cachorrito. Cuando practico sexo, me lo dejo puesto. No se me ocurriría quitármelo, porque perdería mucha movilidad. A mis parejas no parece importarles, se centran en el resto del cuerpo. Incluso diría que a dos de las mujeres con las que me acosté les ponía un poco, porque no dejaban de acariciarlo.