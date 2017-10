Fue un domingo por la noche. Quería dejar el instituto y se lo dije a mi madre, que me respondió que no, así que la mandé a la mierda. Fui directa al botiquín de mi padre y cogí un montón de pastillas. Me tomé 40 de tylenol y 20 relajantes musculares. Una hora más tarde me desmayé. Mis padres vinieron a preguntarme si quería cenar y yo les dije que no, que me acababa de tomar un montón de pastillas. Si no se lo hubiera dicho, creo que no se habrían enterado de nada. Creo que dejé una nota en mi ordenador. Lo cierto es que la escribí porque pensaba que es lo que la gente hacía cuando se suicidaba, pero no tenía nada que decir.