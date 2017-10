Uno de los anuncios más importantes fue una primera mirada al nuevo juego del diseñador Suda51, una elegante aventura protagonizada por Travis Touchdown,No More Heroes: Travis Strikes Again. Aunque no se mostró gameplay, el concepto es interesante: Travis se mete en una consola y debe combatir enemigos para encontrar la salida a través de una variedad de juegos diferentes. Aparentemente, estos juegos se realizarán, al menos en parte, en colaboración con otros desarrolladores. (Mostraron imágenes del material gráfico de Hotline Miami.)