La oposición venezolana denunció que el régimen de Nicolás Maduro de no toma las medidas necesarias para prevenir la variante Ómicron

Varios ex diputados opositores venezolanos denunciaron este jueves que el régimen de Nicolás Maduro no ha tomado medidas para minimizar el impacto de la variante Ómicron del COVID-19, cuya llegada hasta el momento no ha sido confirmada.

La ex parlamentaria Oneida Guaipe aseguró que, mientras en otros países vecinos se han activado dispositivos para minimizar los riesgos de la nueva variante en sus ciudadanos, “en Venezuela se torna diferente porque, a su juicio, a (Nicolás) Maduro no le importa lo que pasa en el país”, según recoge un comunicado opositor.

Afirmó que al Ejecutivo “no le importa la salud de los ciudadanos” y, por eso, no hay insumos en los hospitales o elementos de bioseguridad y equipos que permitan al personal médico hacer un diagnóstico oportuno a los pacientes con COVID-19.

La también ex legisladora Dinorah Figuera recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una alerta a todos los países debido a la variante ómicron.

Varios ex diputados denunciaron que en Venezuela no se han tomado las medidas preventivas para minimizar las consecuencias de la nueva cepa del COVID-19

“Es necesario preparar a los centros hospitalarios, ambulatorios, al recurso humano sanitario, así como la información sobre la prevención y promoción de la salud en la comunidad de Venezuela para limitar el contagio”, reclamó.

Finalmente, la ex diputada Desiree Barboza comentó que los venezolanos viven una “catástrofe sanitaria” y, por eso, se observa el repunte de enfermedades endémicas.

Además, siempre según recoge el comunicado, el COVID-19 ha agudizado los problemas del sistema de salud, lo que “demuestra que el régimen de Maduro improvisa en la atención de la pandemia”.

Hasta este miércoles, el país caribeño llegaba a 439.935 casos y 5.258 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

El COVID-19 ha agudizado los problemas del sistema de salud

Esta semana, el médico infectólogo venezolano Julio Castro aseguró que es “absolutamente incongruente” decir que el 80% de la población de su país está vacunada contra el COVID-19, tal y como sostiene el régimen de Nicolás Maduro, ya que, para que eso fuera cierto, deberían estar inmunizados el 100 % de los adultos y parte de los menores.

“Decir que el 80% de la población está vacunada de COVID-19 es absolutamente incongruente. La población menor de 14 años es (el) 28%, eso implicaría que han vacunado a más del 100 % de la población adulta”, escribió Castro en su cuenta de Twitter.

El ministro de comunicación, Freddy Ñáñez, así como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmaron el lunes que el 82,4 % de la población venezolana está vacunada, aunque no confirmaron si con una dosis o con las dos necesarias para adquirir la inmunidad.

A juicio de Castro, los “voceros políticos” que difunden esos datos “solo hacen propaganda”.

(Con información de EFE)

