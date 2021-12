El ex ministro chavista Rafael Ramírez pidió referendo revocatorio en Venezuela : “Nicolás Maduro lleva 8 años destruyendo el país”

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, es un férreo crítico del dictador Nicolás Maduro (EFE/Boris Vergara)

Rafael Ramírez, uno de los ex ministros chavistas más críticos de Nicolás Maduro, volvió a apuntar contra el dictador venezolano en un artículo publicado este domingo en su página web. El ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sostuvo que el dictador debe ser revocado por los venezolanos.

”A Nicolás Maduro hay que revocarlo, pues no existe posibilidad alguna de enmienda de su gobierno, son 8 años destruyendo al país y su economía, sumiendo al pueblo en la pobreza, y la desesperanza; arrebatando sus conquistas políticas, económicas y sociales, haciendo un país más injusto y desigual que nunca, destruyendo las instituciones, descuajando al Estado”, afirmó Ramírez, quien consideró, al mismo tiempo, que el de Maduro “ha sido el peor gobierno” de Venezuela, sumiendo al país en una profunda crisis política, económica, social y espiritual.

“El gobierno de Maduro ha desmantelado la institucionalidad del Estado, convirtiéndolo en un entramado mafioso y violento al servicio de los intereses del grupo que se sostiene en el poder, actuando al margen de la Constitución y las leyes. Este gobierno, en medio de la más absoluta incapacidad e indolencia, ha destruido nuestra economía e industria petrolera, nuestra soberanía económica”, indicó el ex ministro de Petróleo en su artículo.

Ramírez recordó que casi seis millones de venezolanos se vieron obligados a salir del país como consecuencia de la grave crisis humanitaria: “Este gobierno ha descoyuntado al país y generado un enorme retroceso en todos los ámbitos de la vida nacional, trastocando sus valores y acabando con la esperanza de todo un pueblo, lo que ha provocado la salida de más de 5,9 millones de venezolanos de nuestra patria, en búsqueda de algún futuro, de un lugar donde poder vivir”.

“Se podrían escribir miles de líneas para tratar de caracterizar el desastre de Venezuela bajo el gobierno de maduro, pero ese no es el propósito de éstas. Lo que sí quiero es insistir en la necesidad de promover un cambio radical en el país y ello pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder”, agregó.

Rafael Ramírez llamó a los venezolanos a revocar a Nicolás Maduro (AFP)

En ese sentido, señaló que el revocatorio “es una poderosa herramienta incluida en la Constitución, justamente para liberar al país de tiranías y grupos de poder que se entronizan en el gobierno en contra de la voluntad del pueblo”.

Apuntó, además, que el revocatorio “es un mecanismo movilizador del pueblo”: “Un instrumento esencial para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica chavista, que reivindica el principio de que la soberanía reside en el pueblo”.

No obstante, Ramírez alertó que el régimen de Maduro “intentará evitar, por todos los medios posibles, que el pueblo se pronuncie sobre los destinos del país, sobre su propio futuro, de manera directa, por el voto libre y universal, tal como lo establece la Constitución”: “Justamente porque sabe que Maduro no es capaz de ganar ninguna elección, mucho menos un revocatorio”.

“En un revocatorio presidencial, Nicolás Maduro tiene que enfrentarse a Nicolás Maduro, así, desnudo, él solito, se enfrentará al electorado quién medirá su gestión, –su aprobación o rechazo– como presidente del país (...) En un revocatorio no tiene posibilidad alguna de dividir el voto, ni crear candidatos artificiales, ni sacarse de la manga partidos u otros personajes, alacranes de ningún tipo. No podrá polarizar el voto y mucho menos apelar a los sentimientos y subjetividad del pueblo pobre, con el argumento de que se trata de un enfrentamiento entre ‘la revolución y la oligarquía’”, añadió.

Nicolás Maduro es acusado de perpetrar crímenes de lesa humanidad en Venezuela (EFE/ Prensa Miraflores)

El ex ministro chavista también criticó a los que se resignaron a “coexistir con la dictadura de Maduro”: “Esta reflexión es, sobre todo, para los sectores del país que de manera derrotista o acomodaticia se han resignado a ‘coexistir’ con el madurismo, buscando un espacio permitido entre el pranato de la política, y para aquellos que siguen presas del chantaje del ‘mal menor’ y de los mecanismos de manipulación política y control social sobre los que se ha erigido el madurismo para extinguir el legado del presidente Chávez, imponiendo al país una enorme regresión a un mal gobierno de derecha, autoritario e incapaz”.

“Este gobierno está desenmascarado en su esencia, como un mal gobierno de derecha, violento, muy incapaz y corrupto. No tiene nada que ofrecer al país, ni al pueblo. Con Nicolás Maduro al frente del gobierno, no hay futuro alguno para el país; su sola presencia, causa un rechazo enorme, no tiene ni autoridad, ni prestigio, ni credibilidad en ningún sector del país. Por eso, maduro, no sería capaz de ganar –ni aún haciendo trampas– un referéndum revocatorio. Sus torpes astucias y abusos de todo tipo –como los de Barinas–, serán sepultados por una masiva participación de la población, de todos los venezolanos, a quienes se les consulte si quieren que maduro siga o no en el poder”, concluyó.

