La ONU aseguró que no ha recibido la invitación del régimen de Maduro para participar como observadores en las elecciones

La ONU no tiene previsto participar como observador en las elecciones regionales de Venezuela

El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aseguró que el organismo no ha recibido una solicitud formal por parte de la dictadura venezolana para enviar una misión de observación a las elecciones municipales y regionales de Venezuela, previstas para el 21 de noviembre,

“Para brindar asistencia electoral, generalmente necesitamos algún tipo de mandato legislativo. Pero no tengo conocimiento de ninguna solicitud reciente”, ha señalado Dujarric durante una conferencia de prensa.

Así, la ONU confirmó que desde Venezuela no se ha solicitado la presencia de observadores de Naciones Unidas, como sí había ocurrido anteriormente para otros comicios en el pasado.

Las palabras de Dujarric se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y la UE respecto a una misión de observación electoral prevista desde Europa y criticada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y la propia Asamblea del país.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la dictadura de Caracas no envió una invitación formal para participar en el proceso (FOTO: EFE)

En declaraciones en un desayuno informativo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que enviando observadores no se está legitimando al régimen de Nicolás Maduro, sino que lo que “se legitimará o no” serán los resultados de dichos comicios, y apuntó que Venezuela no es precisamente “el país más democrático del mundo”.

Estas palabras levantaron las críticas del chavismo que, representando por el presidente de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, advirtió a la misión de observadores que si no iban a cumplir con los estándares de Naciones Unidas, era mejor que no acudiesen al país sudamericano.

“Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no venga. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan”, afirmó Rodríguez tras participar en el simulacro electoral organizado por el CNE.

Por otra parte, Rodríguez subrayó que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. “Este sistema es confiable y no se pueden manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones”, apuntó.

Después de la polémica, los Veintisiete insistieron a comienzos de esta semana en que la misión será “imparcial, objetiva e independiente” y expresaron que “de ninguna manera” la intención del bloque europeo pasa por interferir en el proceso electoral.

“La UE envió una misión de observación electoral en respuesta a la invitación del CNE. Solo puedo recordar que la misión respeta íntegramente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia”, señaló el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, en declaraciones a Europa Press.

(Con información de Europa Press)