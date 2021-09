Venezuela: EEUU advirtió que los comicios de noviembre “no serán elecciones libres” pese a la participación de la oposición

En la imagen, el representante diplomático de EEUU para Venezuela, James Story (Foto: EFE)

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien opera desde Colombia, manifestó este jueves que el hecho de que la oposición participe en las elecciones regionales y locales de noviembre no significa un reconocimiento a Nicolás Maduro ni al Parlamento ni al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Cada persona dentro de Venezuela va a tomar su propia decisión de participar o no en este evento. Participar no es decir que reconocen a la Asamblea (AN) de 2021, que fue un fraude en diciembre de 2020, ni es decir que reconocen al CNE que es fruto de esta AN”, afirmó Story, según un comunicado difundido por la oposición venezolana.

El diplomático destacó que el pueblo venezolano “sabe las condiciones” en las que se desarrollará el proceso electoral y los comicios del próximo noviembre.

“Saben bien que hay partidos políticos inhabilitados, hay presos políticos, hay represión, no hay acceso a los medios de comunicación”, explicó.

Además, expresó “que hay personas dentro del CNE que están haciendo todo lo posible para obtener por lo máximo condiciones”, pero, a pesar de eso, “aún no se puede considerar que los comicios regionales y municipales serán elecciones libres”.

Una mujer da su voto en las primarias del gobernante Partido Socialista de Venezuela (Foto: REUTERS)

El jefe de la misión estadounidense reiteró que la “cancha de juego no es plana en cuanto a las elecciones”, por lo que hizo un llamado urgente a realizar “comicios libres, justos y verificables”.

Asimismo, consideró que la comunidad internacional “debe ser consciente de la falta de condiciones democráticas en el proceso del 21 de noviembre”.

“La comunidad internacional tiene que poner bien el ojo cuando un grupo puede utilizar todas las herramientas del Estado. No es una elección libre y justa. Es un evento y los que van a participar van a tratar de hacer lo máximo, pero es obvio que el juego no es limpio”, afirmó.

Por otra parte, destacó la necesidad de generar un acuerdo que priorice la crisis humanitaria en Venezuela, en el marco del diálogo entre el régimen y la oposición, ya que, si no hay cambios en ese sentido, EEUU no levantará las sanciones.

“Sin cambios significativos no levantaremos sanciones. No sé por qué tienen miedo de elecciones libres y justas”, dijo.

Insistió en que Maduro “está usurpando funciones según la propia Constitución venezolana. El tema de Venezuela sigue siendo importante para el Gobierno de EEUU y otras democracias”.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: