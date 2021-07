Las fuerzas de seguridad del régimen chavista intentaron allanar a una periodista venezolana: los desesperantes pedidos de ayuda

Mildred Manrique denunció acoso y hostigamiento de las fuerzas de seguridad del régimen chavista

Continúa la persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este martes por la noche, una unidad de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la dictadura de Nicolás Maduro intentó allanar la vivienda de la periodista Mildred Manrique, en Altamira.

La comunicadora denunció el hecho en sus redes sociales. “Estoy dentro de mi casa con mi mamá y mi hermana de condición especial. Los policías después de darle golpes a la puerta de mi casa, no les abrí, bajaron pero hay una unidad con 10 funcionarios a dos edificios del mío. Desconozco qué ocurre y por qué vinieron con armas largas”, relató en su cuenta de Twitter.

Manrique también compartió un video desde su apartamento, en el que se puede observar a los uniformados en la puerta del edificio donde reside.

El desesperado pedido de ayuda de Mildred Manrique

Asimismo, la periodista divulgó dos audios. El primero fue durante el operativo de las FAES, en el que pedía desesperadamente ayuda a sus conocidos. “Auxilio, por favor, el FAES está en mi casa, vénganse para acá, por favor”, se la escucha decir, con la voz agitada.

Luego, difundió otro audio cuando ya se habían retirado los uniformados: “Huyeron y volvieron a bajar porque yo empecé a pegar gritos y les dije que no les iba a abrir la puerta, que dónde estaba la orden de allanamiento (...) Se retiraron porque me imagino que me vieron grabando todo con el teléfono, no estaba grabando, estaba en vivo por Periscope”.

La Asamblea Nacional (AN) liderada por Juan Guaidó denunció en “el acoso y amedrentamiento a la periodista” venezolana: “Cuerpos policiales sin orden de allanamiento intentan entrar a su casa, dónde reside su hermana menor de edad”.

Por su parte, la ONG Provea exigió a la dictadura de Maduro “respeto a su integridad y a su labor”: “El derecho a informar está consagrado en la Constitución”. “Hacemos responsable a las Faes de la integridad de Mildred y su familia”, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

En desarrollo

