Tras expresar su respaldo al diálogo propuesto por Juan Guaidó, Henrique Capriles advirtió que faltan condiciones para celebrar elecciones regionales en Venezuela

Henrique Capriles expresó su apoyo al acuerdo nacional propuesto por Juan Guaidó (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

El ex candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, sostuvo este miércoles que “todavía” no decidió si participará en las elecciones regionales de este año por falta de condiciones, y respaldó la propuesta del presidente interino, Juan Guaidó, de iniciar un proceso de negociación con la dictadura de Nicolás Maduro que conduzca a comicios libres y transparentes en el país.

“Nosotros no hemos decidido todavía participar en el proceso electoral” porque “el nombramiento del CNE (Consejo Nacional Electoral) no es suficiente. Faltan muchas otras cosas”, comentó a la agencia AFP el dirigente opositor, quien se enfrentó al fallecido ex presidente Hugo Chávez en las elecciones de 2012 y un año después, tras la muerte del líder socialista, a Maduro.

El régimen chavista anunció que Venezuela celebrará elecciones para elegir gobernadores y alcaldes el próximo 21 de noviembre.

Esos comicios se desarrollarán tras las fraudulentas legislativas de 2020, en las que el chavismo retomó el control del Parlamento, y las presidenciales de 2018, en las que Maduro se adjudicó la victoria pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y gran parte de la comunidad internacionales. Los principales partidos políticos opositores no participaron de ambos procesos por falta de garantías.

Las regionales fueron convocadas por una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, nombrada por el Congreso, con tres de cinco rectores vinculados al régimen chavista y dos a la oposición.

Juan Guaidó llamó a iniciar un proceso de negociación con el régimen chavista, con mediación internacional (EFE/ Rayner Peña R.)

“Yo defiendo los dos rectores que tenemos en el CNE”, afirmó Capriles en una comunidad con escasos recursos en Filas de Mariches, Miranda (norte), estado del que fue dos veces gobernador.

La designación del CNE, apuntó Capriles, es “un primer paso, pero no es suficiente”, pues faltan “condiciones” como “concretar la observación internacional”, liberar “presos políticos” y resolver las inhabilitaciones a opositores y organizaciones políticas, que afectan al mismo dirigente opositor.

El ex candidato presidencial emitió en la víspera un comunicado en el que expresó su apoyo a la disposición de Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, de reanudar negociaciones con la dictadura de Maduro.

“No coincidíamos en la ruta. Creo que al final, pareciera que todos estamos coincidiendo”, dijo el ex gobernador, quien desde inicios de año ha abogado por sentarse en una mesa de negociaciones en busca de soluciones a la crisis política venezolana.

Semanas atrás Guaidó planteó una negociación con observación internacional para que se organicen elecciones presidenciales y parlamentarias a cambio del “levantamiento progresivo” de sanciones contra la cúpula chavista.

Maduro, por su parte, reconoció estar dispuesto a hablar “donde quieran y como quieran”, sin referirse a la propuesta de nuevos comicios presidenciales. Pero luego exigió ciertas condiciones.

Otro que tuvo el mismo gesto fue el dirigente opositor del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González, quien también tenía con Guaidó ciertas diferencias que llegaron a parecer irreconciliables.

Luego de aceptar el diálogo propuesto por Guaidó, Maduro estableció ciertas exigencias para iniciar un proceso de negociación (EFE/Miguel Gutiérrez)

Al ser preguntado sobre la postura de Capriles y González, el presidente interino de Venezuela respondió que cualquier miembro nuevo que llegue “viene a sumar a la unidad, a empoderar una propuesta de todos los venezolanos”. ”Es importante, en este momento, deslastrarnos de cualquier nombre por ego, soberbias o lo que sea. Es un acuerdo de salvación nacional para todos”, agregó.

El titular de la Asamblea Nacional consideró una buena noticia “que se sigan sumando líderes y dirigentes a una propuesta de todos los venezolanos, una suma poderosa, porque no solamente favorece la opción planteada, sino que no hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos”.

“¿Hay diferencias (entre la oposición)? Puede haberlas, pero hay unidad para lograr un acuerdo de solución y que salve definitivamente a Venezuela”, apuntó. Además, aseguró que comprende el “escepticismo” que algunos opositores tengan o hayan tenido ante su propuesta, ya que hay obstáculos que hay que salvar, un objetivo que, en ocasiones anteriores, no se ha logrado.

Noruega medió en la negociaciones celebradas en 2019 entre delegados de Maduro y Guaidó; conversaciones que se cancelaron por la intesificación de las sanciones financieras impuestas por Washington contra el régimen chavista.

Con información de AFP y EFE

SEGUIR LEYENDO: