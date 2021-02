Los venezolanos residentes en Trinidad y Tobago serán vacunados contra el coronavirus

Migrantes venezolanos registrados en la lista del Gobierno de Trinidad y Tobago reciben bolsas de alimentos donados. EFE/Andrea De Silva/Archivo

Los venezolanos, junto con el resto de inmigrantes que residen en Trinidad y Tobago, recibirán las vacunas contra el COVID-19 de que dispongan las autoridades sanitarias locales, según anunció el primer ministro del país caribeño, Keith Rowley.

Rowley, que también es presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), hizo el anuncio en una conferencia de prensa divulgada este sábado junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“En Trinidad y Tobago tenemos un número bastante significativo de inmigrantes dentro de nuestras fronteras y reconocemos la naturaleza del problema”, señaló Rowley.

“Solo tendremos éxito en proteger a nuestra población si todos dentro de nuestra frontera reciben el mismo tipo de tratamiento, porque tener una población inmigrante que no está cubierta sería mantener a un grupo con el virus de forma permanente”, señaló Rowley.

El primer ministro indicó que el esfuerzo de Trinidad y Tobago para rastrear contagiados identificará a las personas contagiadas, sean inmigrantes o no, y garantizará que sean tratadas adecuadamente para que no sufran y representen una amenaza pare el resto de la ciudadanía.

“Tenemos que mirar por todos. Afortunadamente, hemos tenido niveles relativamente bajos de propagación y no hemos tenido un número preocupante dentro de esa población en particular, por lo que no estamos separando y discriminando a las personas”, subrayó.

Ghebreyesus, por su parte, elogió a Rowley por su liderazgo en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

Dijo además que el “enemigo invisible” del virus no puede ser derrotado sin solidaridad.

“También me gustaría reconocer que Trinidad y Tobago, su país, lo ha hecho muy bien en esta pandemia y esto se debe a su liderazgo, incluso sin vacunas utilizando soluciones simples de salud pública podemos ver por su propia experiencia que este virus se puede controlar”, dijo Ghebreyesus.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

La Policía de Trinidad y Tobago detuvo a 10 migrantes venezolanos

La Policía de Trinidad y Tobago detuvo a diez inmigrantes venezolanos después de la persecución de un vehículo a alta velocidad en el que se trasladaban en las cercanías de la capital, Puerto España, tras entrar ilegalmente en el país.

La Policía de Trinidad y Tobago informó que el incidente se registró el miércoles, cuando una patrulla de las fuerzas del orden observó un vehículo conducido a alta velocidad y de forma temeraria.

Agentes de la Policía iniciaron una persecución de casi 40 minutos sin éxito hasta que, finalmente, encontraron el vehículo abandonado. Tras registrar el área, la Policía encontró a los venezolanos, cuatro adultos y seis niños, que estaban escondidos en unos arbustos cercanos.

El mando policial señaló que los detenidos fueron registrados y trasladados a un hospital cercano donde fueron examinados médicamente de acuerdo con los protocolos establecidos por la autoridades locales para el COVID-19.

Dos de los detenidos fueron remitidos al Hospital General de San Fernando para una revisión más profunda.

El resto de los venezolanos detenidos fueron llevados a la Comisaría de Santa Flora, paso previo al que se espera su traslado a la base de la Guardia Costera en el Helipuerto de Chaguaramas.

La Policía registró el automóvil abandonado y se han tomado medidas para encontrar al propietario, según detalló la fuerza.

La llegada de venezolanos a territorio de Trinidad y Tobago ha aumentado en los últimos meses.

(Con información de EFE)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El régimen de Maduro arremetió contra Pedro Sánchez por la visita que hará la canciller española a la frontera entre Colombia y Venezuela

Juan González, asesor de Joe Biden: “Maduro ha usado el diálogo para demorar y poner en prisión a miembros de la oposición”