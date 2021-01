Mike Pompeo conversó con Juan Guaidó: “Reafirmé nuestro apoyo inquebrantable a los campeones de la democracia en Venezuela”

Juan Guaidó junto a Mike Pompeo (Archivo)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó este martes que habló por teléfono con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Reafirmé nuestro apoyo inquebrantable a los campeones de la democracia” en el país caribeño, expresó el funcionario saliente en su cuenta de Twitter, quien también calificó al dialogo de “inspirador”.

Minutos antes, la vocera de la cartera, Morgan Ortagus consignó en una breve nota que Pompeo y Guaidó “discutieron su objetivo mutuo de una transición democrática y pacífica en Venezuela” y también conversaron sobre el respaldo de Estados Unidos a su liderazgo, así como a la libertad y dignidad de todos los venezolanos.

La declaración tiene lugar en el último día completo de Pompeo y de la administración de Donald Trump al frente del ejecutivo, y reitera la postura que ha mantenido a lo largo de todo su mandato desde que Guaidó fue declarado presidente interino de Venezuela en 2019, tras las elecciones fraudulentas del año anterior.

“El secretario expresó su respeto y aprecio personal por el compromiso del presidente interino Guaidó con la causa de la libertad y su liderazgo inspirador a millones de venezolanos que anhelan un futuro mejor”, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Y agregó: “El secretario Pompeo reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano mientras continúa enfrentando una de las peores crisis humanitarias del mundo creadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

El presidente electo, Joe Biden, ha dado señales de que mantendrá su apoyo a Guaidó a un nivel al menos similar al de la administración actual. Esta posible postura tiene su indicio más fuerte en la invitación extendida al representante del gobierno interino en el país norteamericano, Carlos Vecchio, a la toma de posesión del 46° jefe de Estado.

Aunque forma parte del protocolo, la invitación al embajador Vecchio sería el primer gesto público de reconocimiento por parte de la Administración de Biden al Gobierno interino de Venezuela presidido por Juan Guaidó.

No obstante, el respaldo demócrata a la causa por la libertad en Venezuela no es nuevo. El ex presidente Barack Obama fue el primero en decretar, en 2015, que el régimen de Maduro representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las sanciones apuntaron a una red a la que EEUU acusa de buscar evadir las sanciones al sector petrolero de Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)

En paralelo, otro departamento del gobiernno estadounidense, el del Tesoro, designó formalmente a tres personas, catorce entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red a la que acusa de buscar evadir las sanciones al sector petrolero del régimen.

“Quienes facilitan los intentos del régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

“Estados Unidos sigue comprometido con atacar a quienes permitan el abuso de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de Maduro”, subrayó.

