Chile expresó su esperanza en que el gobierno de Joe Bien respalde una transición pacífica y democrática en Venezuela

Andrés Allamand, canciller de Chile

El ministro de Exteriores de Chile, Andrés Allamand, mostró este martes su esperanza en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, respalde una transición pacífica y democrática en Venezuela, y no “soluciones de fuerza”.

“Nosotros pensamos que la Administración Biden debería compartir este principio, que se requiere una transición efectiva a la democracia en Venezuela con métodos pacíficos resueltos por los propios venezolanos en un proceso de elecciones de sus autoridades que dé plenas garantías a todos”, manifestó el canciller chileno en un encuentro con la prensa en Bruselas.

El jefe de la diplomacia chilena, que se encuentra de visita oficial en Europa, consideró que “no fue una buena política insinuar que la situación venezolana podría resolverse por caminos no democráticos, que fue lo que insinuó la Administración (del presidente saliente, Donald) Trump”.

“Nosotros siempre fuimos categóricos en que no admitiríamos soluciones de fuerza con la crisis venezolana, sino que debía resolverse democrática y pacíficamente y a través del procedimiento que los propios venezolanos adoptaran”, apuntó Allamand.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Nicolás Maduro "es un dictador", y se ha mostrado a favor de una transición pacífica en Venezuela (REUTERS/Joshua Roberts)

En cuanto a las elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro, que son boicoteadas por la oposición, el canciller chileno subrayó que “carece de todas las garantías de legitimidad para ser considerado un acto electoral democráticamente válido”.

Por lo tanto, subrayó, Chile no le concede “legitimidad a las alecciones del próximo domingo” y espera que los diversos grupos que trabajan en pos de la “recuperación” de la democracia venezolana vuelvan a “convergir” en sus posturas después del próximo domingo.

“Hasta ahora ha habido diferencias de aproximación al tema propiamente venezolano, pero creo que a estas alturas no tienen ninguna importancia. Lo que sí creo que tiene importancia es que a partir del próximo domingo la comunidad internacional debiera ser capaz de converger en un frente” común, subrayó Allamand.

Ese frente, continuó, debe impulsar de forma efectiva la transición en Venezuela.

En cuanto al opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, Allamand dijo que es “una parte de la compleja situación en Venezuela”, pero que Chile continúa considerándole como “la autoridad legitima que existe en Venezuela”.

Allamand reiteró que Chile y gran parte de la comunidad internacional no reconocerán las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Sobre el actual réigmen de Nicolás Maduro, el jefe de la diplomacia chilena destacó que para la mayoría de países de la Unión Europea y de la región “no responde a los mínimos cánones para ser considerado una democracia”.

El líder opositor Leopoldo López, exiliado en España, también se refirió el lunes sobre la postura del futuro gobierno de Biden respecto a la crisis venezolana.

El ex preso político del chavismo confió en que la futura administración del presidente electo de Estados Unidos entienda que “Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político”. “Me preocupa que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política”, indicó López en una teleconferencia organizada por el Council on Foreign Relations (CFR).

López, que se encuentra exiliado en España desde el pasado octubre, aseguró que entiende el “pesimismo” que existe sobre el proceso de cambio en Venezuela que promueve la oposición, pero pidió tiempo para construir un nuevo proceso de movilización de las calles e internacional para aislar a Nicolás Maduro.

Con información de EFE

