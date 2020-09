Richard Blanco rechazó el indulto de Nicolás Maduro y dijo que no regresará a Venezuela “para legitimar la dictadura”

Richard Blanco, diputado por la Asamblea Nacional de Venezuela

“Conmigo que no cuenten para legitimar a Nicolás Maduro y la posibilidad de hacer un proceso electoral que le diga al mundo que en Venezuela existe democracia”. Así de contundente fue el diputado venezolano Richard Blanco, tras el “indulto” que le concedió la dictadura chavista, al igual que a otros dirigentes opositores y presos políticos. En línea con la postura de gran parte de la oposición, el parlamentario que se encuentra exiliado en Argentina rechazó de lleno ese “indulto” anunciado por el ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez.

“En mi caso, yo no he cometido delito alguno. Desconozco a Maduro como presidente de la República. El indulto se le dará a una persona que haya cometido algún delito, que haya pasado por los tribunales, y que tenga una sentencia firme. Ese no es mi caso” , aclaró Blanco, en diálogo con Infobae.

Y agregó: “Me importa un comino este decreto, ni lo voy a leer ni me interesa bajo ningún respecto atender llamada alguna para agradecer algo que no debo agradecer, porque ratifico que no he cometido ningún delito. Yo lo que he hecho es una gesta con el pueblo de Venezuela para recuperar la libertad bajo las premisas que hicimos el 16 de julio de 2017”.

Blanco, presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), sostuvo que con esta maniobra Maduro busca mostrar al mundo que en Venezuela hay democracia, ya que el “indulto” no impide a los beneficiados participar de las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el 6 de diciembre que son consideradas “fraudulentas” por gran parte de la oposición y la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza.

“En Venezuela no hay estado de derecho, el Tribunal Supremo de Justicia está dirigido por la misma corporación criminal que dirige Nicolás Maduro, quien fue declarado por más de 50 países como un narcotraficante, violador de los derechos humanos. Hay informes de organismos internacionales, como el de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, donde se exponen los delitos de la corporación criminal de Maduro”, explicó el parlamentario venezolano, quien en mayo del año pasado se refugió en la embajada argentina en Caracas luego de que la justicia chavista allanara su inmunidad parlamentaria por haber apoyado la Operación Libertad lanzada por el presidente interino Juan Guaidó el 30 de abril de ese año. Después de algunas semanas, se exilió en Buenos Aires.

Richard Blanco sostuvo que el presidente interino Juan Guaidó debe cuidarse de ciertos sectores de la oposición (EFE/Miguel Gutiérrez)

Blanco advirtió que en este contexto hay que tener cuidado “con algunos sectores aún disfrazados de la oposición venezolana que pudieran estar cohabitando para mantener en el poder a Maduro e incluso sacar al propio Guaidó”.

Sobre esto, el diputado de ABP comentó que durante la reunión virtual que mantuvieron la semana pasada con Antonio Ledezma, le trasladaron esta preocupación al presidente interino: “Nosotros le dijimos al presidente que a su alrededor tiene personas infiltradas que le corresponde a él investigar, porque no se justifica cómo de las reuniones que se hacen privadas, y de estrategias, conoce de manera inmediata la corporación criminal. E incluso ya se han dado muestras de operaciones donde con dinero mal habido, producto de la droga, han comprado la conciencia de diputados que son infiltrados en la oposición; conformaron una Asamblea paralela encabezada por Luis Parra, que en este momento hacen connivencia con Maduro y sus huestes”.

“Por eso no nos cansamos de decir que la única forma de salir de esta corporación es solicitando la coalición militar internacional a través de tratados internacionales que ya son doctrina en el mundo, como por ejemplo el TIAR en su artículo 8, la resolución 1373 de Naciones Unidas, la Convención de Palermo en su artículo número 2, y para ello hay que lograr con carácter de urgencia que la Asamblea Nacional autorice al presidente Guaidó, de acuerdo a lo que establece el artículo 187.11, de solicitar esa coalición internacional militar. De no hacerlo, cada día que pasa mueren más venezolanos”, alertó.

Por su parte, denunció la creciente cooperación militar entre el régimen de Irán y la dictadura de Maduro, y aseveró que la situación del país “es una amenaza mundial”. “En Venezuela lo que existe es una corporación criminal conformada por terroristas de Hezbollah, ELN, FARC, y de los principales cárteles de la droga que operan en Venezuela, como el cártel de Sinaloa, el de jalisco, y también el cártel de los Soles”.

Blanco dijo que todavía falta la liberación de militares torturados y decenas de presos políticos

Más allá de las últimas liberaciones, Blanco dijo que “lo que hace falta es que el jefe del cártel de los Soles, Nicolás Maduro, suelte a todos los militares del cautiverio donde los tiene, y a los más de 300 secuestrados políticos”, que se encuentra principalmente en las cárceles del Sebin y el Dgcim.

El diputado opositor remarcó una idea que esbozó en los últimos días María Corina Machado, quien fue foco de algunas críticas por no haber llegado a un acuerdo con Guaidó: “Recojo de María Corina algo muy importante, que le planteó a Guaido: el enemigo para nosotros es Nicolás Maduro, no es Juan Guaidó. Por eso hemos planteado que estos 118 días que quedan no podemos tirarlos por la borda, sino todo lo contrario, buscar lo que más nos une y ver cómo llegamos a un acuerdo en lo que nos desune porque los países que nos apoyan ya se han pronunciado que no van a reconocer el proceso electoral, ni llamadas a consultas, ni ningún tipo de acción que provenga del tirano del Palacio Miraflores”.

