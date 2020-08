La muerte de un vicealmirante dispara la alarma en los cuarteles venezolanos por militares contagiados de coronavirus

Las autoridades confirmaron el contagio de 160 militares con coronavirus





La muerte del vicealmirante Luis Alberto Somanza Chacón disparó el temor en la Fuerza Armada Nacional. Lo que venía siendo un rumor se convirtió en certeza. El COVID-19 invadió sectores de la institución castrense. Casi todo el Alto Mando Naval está contagiado, incluyendo el comandante general saliente. Igual está el de la Aviación Militar. Un oficial del Ejército fallecido. Hay unos 20 altos mandos de generales y almirantes contagiados. Y las redes de información militares ocupadas de temas banales.

El 16 de julio en una prueba que hicieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habría casos positivos, pero no se sabe qué decidieron con esos resultados, porque aislar a los contagiados no resuelve el gravísimo peligro que se puede desatar en esos tenebrosos sótanos con presos hacinados, en extrema vulnerabilidad.

Cuando el 11 de julio el ministro de la Defensa dijo que tenían cerca de 160 efectivos militares diagnosticados con COVID-19, no lo hizo como una información destacada, ni siquiera fue de importancia para las redes de información de la Fuerza Armada, quienes no recibieron la orden de viralizar tan importante alerta. Mucho menos lo hicieron los principales medios de propaganda del Gobierno.

Toda información relacionada con el COVID-19 ha sido considerada muy sensible, lo que lleva a muchos silencios, cifras no confirmadas, informaciones oficiales no certificadas. Venezuela es un país de silencios en lo que a información oficial se refiere. Si un militar es asesinado a manos de la guerrilla, por ejemplo, la Fuerza Armada publica: falleció en la paz del Señor. No hay cifras confiables.

Los soldados que ansiosos buscan información en la web del Ejército venezolano, van a encontrar cuatro noticias principales: 1) los 30 años del Foro de Sao Paulo; 2) con foto gigante de Daniel Ortega “Nicaragua condena acciones vandálicas contra la sede Consular de Venezuela en Colombia”; 3) con foto expandida del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel “El ejemplo de Hugo Chávez es invencible ante la inhumana esencia del capital”; y 4) con foto de Nicolás Maduro “Venezuela abre sus puertas a observadores internacionales de cara a las elecciones parlamentarias”.

Luis Alberto Somoza Chacón

Ni una sola de las más destacadas se refiere a la situación que atraviesa el Ejército y mucho menos a lo que sucede con el COVID-19 en los cuarteles, lo que responde, sin duda, al perfil del nuevo comandante del componente, mayor general Domingo Antonio Hernández Lárez, un hombre bastante cercano a la revolución.

En una nota subalterna se lee la activación de Registro, Control y Seguimiento de los casos COVID-19 a través de Sala Situacional del Ejército, con sede en la Inspectoría General del Ejército Bolivariano, a cargo del GD Ángel Enrique González Salazar, quien dice: “Estamos desplegados en todos los estados del país, encargándonos día a día y minuto a minuto, de realizar el seguimiento de los casos, supervisando y garantizando que nuestras unidades cumplan con las medidas de bioseguridad, necesarias para mantener la salud de nuestros hombres y mujeres para así prevenir el contagio del COVID-19 en los profesionales que integran el Ejército Bolivariano”.

Contagiados

El primer signo de alarma se desata con el caso del General de Brigada César Augusto Cerquoni Machez, director de Defensa Antiaérea del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), cuya causa de muerte sería por “complicaciones respiratorias derivadas de una neumonía severa”, que fuentes extraoficiales indican que fue por COVID-19.

También anunció estar contagiado el nuevo jefe de la Región de Defensa Integral Los Andes, mayor general (Ej) Ovidio de Jesús Delgado Ramírez. Otro con COVID-19 es el general de Brigada de la Guardia Nacional Félix Manuel Guillén Rivas.

Ayer 3 de agosto fallece el Vicealmirante Luis Alberto Somanza Chacón, de la promoción “Capitán de Navío Juan Danels”, quien era Director de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR). Aunque oficialmente no se informó la causa de muerte, familiares del oficial, oriundo de Palmira, municipio Guásimos del estado Táchira, dijeron a Infobae que el alto oficial falleció en horas de la mañana en Valencia, estado Carabobo.

Sala situacional del Ejército donde se registran los casos de Covid

El domingo 26 de julio el Vicealmirante Somanza Chacón fue ingresado al Hospital Naval Dr. Francisco Isnardi, ubicado en Puerto Cabello, estado Carabobo, presentando infección respiratoria, por lo que lo dejan hospitalizado.

El martes 28 de julio es trasladado al Hospital del Seguro Social Dr. José Francisco Molina Sierra, de Puerto Cabello, porque presentó complicación respiratoria y su cuadro es delicado por padecer de diabetes; es intubado.

El miércoles 29 de julio debieron trasladarlo a la Ciudad Hospitalaria de Valencia Dr. Enrique Tejera, donde le aplican tratamiento para combatir la infección respiratoria, preservar valores en sangre por la diabetes y mantener funcionamiento de órganos vitales. Fallece ahí el 3 de agosto por infección respiratoria, complicación por diabetes y afección en los riñones.

Los hospitales militares no están equipados adecuadamente para atender a los oficiales que presenten coronavirus.

Golpea a la FANB

La pandemia está atacando duro al continente, pero lo peor es el silencio. La Fuerza Armada tanto activa como retirada está siendo fuertemente atacada por el COVID-19.

Después de 15 días hospitalizado, el 01 de agosto falleció, en el hospital Dr. Jesús Yerena, el coronel Alfonzo Duarte Ramírez, quien era plaza de la Dirección de Salud de la Fuerza Armada; la causa fue insuficiencia respiratoria, neumonía de focos múltiples positivo a COVID-19.

La madrugada del viernes 17 de julio falleció, en el Hospital Militar de Barquisimeto estado Lara, el Coronel de la Guardia Nacional Mario Alberto Chacón Arroyo, Comandante del Regimiento Guardia del Pueblo en el estado Apure.

Coronel Mario Chacón Arroyo

Él había ingresado unos días antes con problemas respiratorios. El 15 de julio dijeron que tenía Dengue Clásico. Al hacerle la prueba rápida para el COVID-19, resulta negativo. El oficial se traslada desde Apure hasta Barquisimeto, pero debe ser hospitalizado en horas de la noche y muere horas después. La causa según dijeron “dificultad respiratoria por neumonía”.

Hay que resaltar que en varios destacamentos de la Guardia Nacional existen casos positivos, por ejemplo, en la Guardia del Pueblo en San Fernando de Apure, donde estaba el coronel Chacón Arroyo; ahí varios sargentos habrían resultado positivos al Covid y ordenaron dejarlos aislados en sitios específicos de la Unidad.

Otros oficiales que también habrían presentado positivo están en el Comando de las Escuelas. En el puerto de La Guaira hubo varios casos y decidieron aislar al personal en oficinas hasta descartar el contagio.

Es importante destacar que ayer 3 de agosto también falleció en Bogotá, de COVID-19, el Tcnel retirado Luis “Lucho” Hernández Méndez; aunque él era colombiano y en su país realizó su carrera militar en artillería, se graduó en 1973, Promoción GJ Justo Briceño, en la Academia Militar de Venezuela como parte del intercambio de cadetes, una actividad que antes era común en la institución castrense, por lo que en muchas promociones siempre hubo dos cadetes de otros países que egresaban en las academias militares de Venezuela.

El otro cadete colombiano que se graduó junto a Hernández Méndez, es Oscar González Peña, quien llegó a MG y fue Comandante de Ejército en Colombia.

