El régimen de Maduro admitió 715 casos positivos de coronavirus en Venezuela, un nuevo récord

Nicolás Maduro (Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dpa)

El régimen de Nicolás Maduro concedió este viernes que en las últimas 24 horas Venezuela registró una cifra récord de 715 casos positivos de COVID-19, lo que lleva la cifra total de contagios en el país caribeño a 18.574. Además, informó que tuvieron lugar seis nuevas muertes, por lo que estas ascienden a 164.

Maduro dijo que, de los 715 infectados reportados este viernes, 664 casos son de transmisión comunitaria y 51 importados: 46 proceden de Colombia, 4 de Perú y 1 de Ecuador. Los casos de transmisión comunitaria estuvieron localizados mayormente en el Distrito Capital (Caracas), en La Guaira y en Zulia.

No obstante, las cifras provistas por el régimen de Maduro han sido ampliamente cuestionadas. Pese al aumento de los casos, la dictadura ha restringido las pruebas a dos laboratorios estatales en Caracas, evitando la participación de laboratorios privados y de universidades y aumentando el temor de que el coronavirus no se diagnostique. Además, la oposición anunció a mediados de julio que al menos 72 personas que habían muerto no habían sido incluidas en las cifras oficiales.

El chavismo confirmó este balance tras un acto de inauguración de nuevas instalaciones en El Poliedro de Caracas con 1.200 camas donde atenderán a los pacientes de COVID-19, incluyendo los asintomáticos.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, informó que solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la mediación ante los gobiernos de Colombia y Brasil para establecer las medidas de cooperación sanitaria y epidemiológica en las zonas fronterizas con Venezuela.

La vicepresidente del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. Foto: EFE

“Brasil y Colombia siguen siendo epicentro en Suramérica y son países vecinos de Venezuela. No tiene ninguna justificación en medio de esta pandemia que no se establezcan coordinaciones entre los gobiernos”, expresó.

Asimismo, anunció que a través de la OPS el gobierno de Nicolás Maduro empleará 10 millones de dólares para la adquisición de implementos para el personal sanitario, equipamiento de la infraestructura hospitalaria y dotación de medicamentos para atender a pacientes con COVID-19.

Detalló que esos recursos están contemplados en el Acuerdo Humanitario que suscribieron el régimen y representantes del gobierno de Juan Guaidó en junio pasado.

“A raíz de ese diálogo que suscribe el Acuerdo Humanitario, hemos tenido la posibilidad de disponer de 10 millones de dólares que son recursos del pueblo venezolano. Hemos extendido los requerimientos de nuestro Gobierno para hacer uso de esos recursos para atender a nuestros médicos, enfermeras y pacientes del COVID-19”, puntualizó.

