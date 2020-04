No obstante, un párrafo ilustrativo de del artículo, que lleva las firmas de las periodistas Corina Pons y Mayela Armas, indica que “pese a no tener una agenda clara”, "las conversaciones exploratorias muestran que los aliados de Maduro y Guaidó no están convencidos de que puedan vencer al otro en medio de la pandemia, el colapso de los precios del petróleo y las sanciones de Estados Unidos”.