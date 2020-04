Guaidó respondió a este señalamiento horas más tarde a través de su cuente en Twitter. “No te veo: pero me envían el video. “No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país. Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun? Tic Tac”, apuntó, horas antes que el gobierno de Donald Trump anunciara su disposición a levantar las sanciones sobre Venezuela en apoyo a una nueva propuesta de formar un gobierno de transición que represente a aliados tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó.