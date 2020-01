En una declaración escrita a The Associated Press -que reportó el hecho en primer lugar- Scott dijo que esperaba que “los últimos días sirvan de lección a cualquier otra empresa de lobby, consultoría u organizaciones que no me voy a quedar callado si apoyan a Maduro y su pandilla de matones". El bufete había cobrado USD 12,5 millones del inspector general Reinaldo Muñóz, el abogado de mayor rango del régimen.