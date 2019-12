“A partir del 2017 por instrucciones de mi médico tratante (nefrólogo) tuve que disminuir la dosis de medicamento en virtud de que las farmacias de Alto Costo en el IVSS no nos daba los medicamentos en el tiempo que nos correspondía. Mi hija se fue primero a Colombia, para abrirse camino y conseguir un trabajo que pudiera darme seguridad social. Nunca dejé de tomar mi medicamento, tenía unas sobrinas en el exterior que me lo mandaban pero se les hacía difícil por lo costoso. Ahora, a través de Colombiana de Trasplante SAS estoy recibiendo mi medicamento, me hacen todos mis controles y me han ajustado los medicamentos porque estaba por debajo del límite del nivel de medicamento en la sangre. Tenía casi dos años sin hacerme los estudios por falta de reactivos en Venezuela“, señala Carmen Durán, una mujer de 64 años, oriunda de San Félix, estado Bolívar que tuvo que emigrar a Bogotá para salvar su vida.