R.- Por supuesto que sí. A veces me preguntan que si estoy postulando contra Almagro y yo no estoy postulando contra él, sino a favor de un cambio en un método de trabajo, a favor del diálogo y del encuentro entre los países. En las conversaciones que he tenido con gran parte de los países miembros se siente la necesidad de que la organización impulse el diálogo y el encuentro, y yo voy en respuesta de esa necesidad.