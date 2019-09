"Esas compañías son Corp Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA , Shanghai Trade Development, Alimentos Universal Trading Inc., Atlas Systems International Inc, M & V Trading International Inc, All Food Universal Corp., Frigorífico Concepción SA, Frigomerc SA, Frigorífico Agrofrio SA, JA Comercio de Géneros Alimenticios LTDA, Michi Foods – Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos LTDA, Perdigao Agroindustrial Group Inc, Shanghai Trade Development, donde participan un ciudadano origen sirio de nombre de Niman Wakil, así como los venezolanos Wladimir Herrera y José Vicente Martins, quienes se hicieron con más de 500 millones de dólares por medio estas irregularidades y habrían pagado sobornos a funcionarios públicos en el extranjero", concluye el comunicado.