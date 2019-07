Jesuitas chilenos revelaron que su ex líder abuso sexualmente de 22 mujeres y participó en al menos tres abortos

La congregación confirmó que Renato Poblete Barth, fallecido en 2010, mantuvo relaciones estables con al menos seis de sus víctimas. "Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos", reveló una académica que destapó el escándalo