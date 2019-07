Natalia tiene 7 años, vive en Caracas y estudia primer grado. Cuando sea grande quiere ser doctora, quiere curar a los niños que se enferman de hambre en su barrio. "Mi hermanito se enfermó porque no tenía tetero, mi mamá trabaja, pero no le alcanza para comprar leche", dice con mucha madurez, por eso quiere estudiar medicina, para curar el hambre que pasan los más chiquitos que no van a la escuela.