Los alimentos que no necesitan refrigeración como el atún enlatado también forma parte de las compras en previsión de nuevos apagones. Beatriz Fernández, una abogada de sesenta años, explica que "voy a cocinar toda la carne que tengo en el refrigerador y ahora solo estoy comprando estas diez latas de atún, si viene un nuevo apagón no quiero tener la angustia de que se me dañe la comida".