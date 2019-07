"A Maduro yo no le causaba ninguna gracia. De hecho hay una cosa curiosa: tiempo antes de que yo saliera del aire recibí la visita del hijo de Maduro dos veces en mi camerino, o sea que para mí fue una sorpresa que no entendía porque siempre fui absolutamente crítico", contó. Y recordó el primero de los episodios: "Llego a mi camerino, me tocan la puerta, abro el camerino y lo primero que veo es una pared de cómo cinco señores con chaqueta roja y uno de los socios del canal por detrás de ellos como saliendo y empieza a mirar hacia abajo y ahí está el hijo de Nicolás Maduro, con los ojitos como el gato de Shrek. En ese momento yo estaba invitando a Maduro a que fuera a conversar conmigo Y entonces me dice: 'Mi papá y yo te vemos casi todas las noches'. Entonces le dije: '¿Por qué no le dices a tu papá que venga y conversamos?'. Pero nunca se dio."