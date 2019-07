"A la fecha no tenemos ninguna información de Anabel. Nosotros, su familia, estamos desesperados y ávidos no solo de información sobre ella, sino de acción e información por parte de las autoridades, quienes a la fecha se han manejado con total hermetismo. Hay una madre desconsolada llorando por su hija. Sus tíos, primos, todos desesperados porque no sabemos nada", comentó la prima de Quevedo, Jennifer Barreto-Leyva, a través de Facebook.