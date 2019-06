View this post on Instagram

1ro de mayo, día de san José Obrero y día del trabajador. Salimos a la calle en la esquina de la iglesia de la Chiquinquirá de la Florida desde las 10 a.m. y luego de estar oyendo a los dirigentes políticos y sociales PACÍFICAMENTE unos uniformados de la PNB llegaron sorpresivamente por la Av. Jabillos con bombas lacrimógenas y perdigones y arremetieron contra nosotros. Abrimos las puerta de la iglesia y nos resguardamos. Hubo heridos y asfixiados. Al salir vimos este cuadro doloroso… Desde el bautismo somos profetas y como tal anunciamos (la justicia divia) y denunciamos (las injusticias humanas) Como capuchinos estamos con el pueblo que sufre con especial cercanía… acompañando y consolando. | | #Dios #Capuchinos #pazybien #VIVIRELEVANGELIO #sacerdote #catolico #Iglesia #Vzla #Caracas #libertad #1M