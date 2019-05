Una de esas veces, traté de estacionarme cerca del cajero automático, y el operador me advirtió que la tarifa era de 1.500 bolívares, solo en efectivo. Pasé un tiempo explicándole que estaba allí para obtener efectivo en primer lugar y no tenía forma de pagarle si no tenía éxito. Claramente ya lo había escuchado de otros antes y me cortó en seco: "Solamente efectivo". A regañadientes, aparqué a un par de cuadras de allí.