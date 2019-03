"Ayer a las 13 fue arbitrariamente detenido por funcionarios que no estaban identificados", explicó Santacruz y añadió: "Está privado de libertad, contra su voluntad, sin que el Estado indique dónde está, cuál es su situación, sus familiares no han recibido ningún tipo de comunicación de su parte, sus abogados de confianza tampoco, en consecuencia consideramos que están dados los extremos de ley para considerar que está configurado el delito de desaparición forzada".