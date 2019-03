"La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no la ha pedido nadie en el hemisferio. La ayuda y la internacionalización de los esfuerzos para eliminar a Maduro actualmente están sementados en un proceso pacífico y puede lograr éxito. Ahora, remover una dictadura, y yo lo sé por mis experiencia en Cuba, nunca es de un día para otro. Pero en este caso va a ser mucho más rápido que lo que el pueblo de Cuba ha tenido que sufrir", dijo el senador a la salida de una audiencia en la que se trató el tema de Venezuela.