En fotos: cómo fue la última noche de Lula da Silva antes de entregarse a la Justicia

El PT del ex mandatario, convocó a una "movilización general" contra la detención de su líder y realizó una primera concentración el jueves por la noche en frente al Sindicato Metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial de Sao Paulo, donde el ex sindicalista Lula empezó su carrera política