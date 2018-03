La ONU le respondió a Nicolás Maduro y pidió ingresar a Venezuela para verificar la situación que atraviesa el país

"No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. ¿Si todo no es tan malo como otros dicen, entonces por qué no nos dejan entrar?", se preguntó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein