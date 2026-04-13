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Una estampida masiva en Haití deja decenas de muertos

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La tragedia tuvo lugar en la Citadelle Laferrière, fortaleza histórica del norte de Haití y uno de los símbolos más característicos del país.

Una excursión turística el sábado a una de las fortalezas más históricas y famosas de Haití se convirtió en caos y luego en terror, después de que una multitud en estampida aplastara hasta la muerte a decenas de turistas, dijeron las autoridades.

Funcionarios haitianos estimaron que al menos 30 personas habían muerto durante la estampida, y que se esperaba que el número de víctimas aumentara. La tragedia se desencadenó en torno a la aparición en el lugar de una personalidad de redes sociales conocida como Dopefresh, quien diseña ropa urbana y reflexiona sobre la cultura urbana haitiana para sus numerosos seguidores en plataformas como TikTok.

La estampida tuvo lugar en la Citadelle Laferrière, una gran fortaleza del siglo XIX situada en el norte de Haití. A pesar de las amenazas a la seguridad en otras partes del país, la región que rodea la fortaleza se considera una de las más estables y es un destino turístico popular, principalmente entre haitianos.

"Las autoridades nacionales expresan su profundo pesar e inmensa tristeza", dijo la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado. "Todas las autoridades pertinentes están completamente movilizadas y en alerta máxima para brindar asistencia inmediata, atención y apoyo a los afectados y a sus familias".

Muchos en el país consideran en general la Citadelle Laferrière como un símbolo de soberanía y resistencia contra el colonialismo francés. El enorme edificio fue encargado por Henri Christophe, el primer rey --y el que más gobernó-- en Haití, para defender a la nación de otra posible invasión, y a veces se conoce como Citadelle Henri Christophe.

La fortaleza es un icono nacional de tal magnitud que aparece en la moneda haitiana, en sellos de correos y en promociones turísticas.

El sitio es conocido por recibir grandes cantidades de visitantes, especialmente durante el período de vacaciones alrededor de Semana Santa. Imágenes de video publicadas en redes sociales antes de la estampida mostraban multitudes de visitantes, principalmente jóvenes, llegando el sábado a la Citadelle.

Las autoridades haitianas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en que se produjo la estampida, dijo el ministro de cultura y comunicación, Emmanuel Ménard, en un mensaje de audio, "para que todos sepan lo que ocurrió".

Informes preliminares, dijo, sugerían que, cuando empezó a llover el sábado, se desató el caos a la entrada de la fortaleza.

"Mientras algunas personas querían salir, otras intentaban entrar", dijo Ménard. "La gente empezó a empujar. Algunos cayeron y otros los pisotearon. En consecuencia, algunas personas murieron asfixiadas".

Al menos 13 cuerpos seguían en la fortaleza, mientras que otros 17 fueron trasladados a un hospital cercano, según Ménard, quien dijo que se habían suspendido todas las visitas a la fortaleza hasta nuevo aviso. Más personas estaban recibiendo atención en el hospital, añadió.

Dopefresh, cuyo nombre de pila es Sébastien Joseph, intentó el domingo desviar la culpa por la tragedia. En una declaración publicada en redes sociales, reconoció haber ayudado a organizar la salida del fin de semana a la Citadelle, y dijo que la estampida fue "devastadora".

"Pero yo no estaba ahí cuando sucedió", dijo Joseph. "Yo ya estaba bajando de la montala. Solo había una puerta abierta para que todos entraran y salieran y cuando empezó a caer la lluvia todos corrieron al mismo tiempo".

Joseph añadió: "No fue tema de mi organización, fue un tema de seguridad en el lugar por no poder manejar a toda esa gente".

Emiliano Rodríguez Mega es un reportero investigador del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

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