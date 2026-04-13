El amerizaje del Artemis II da impulso a la NASA en la renovada carrera lunar

Los astronautas rompieron varios récords y pudieron estudiar partes de la cara oculta de la Luna.

Flotando en el océano Pacífico el viernes, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA habían logrado más que solo un regreso histórico del vuelo espacial tripulado alrededor de la Luna.

"Desde las páginas de Julio Verne hasta una misión moderna a la Luna, un nuevo capítulo de la exploración de nuestro vecino celestial está completo", dijo tras el amerizaje Rob Navias, quien se encargó de los comentarios de la NASA durante el reingreso.

La exitosa conclusión de Artemis II pone a la NASA en el camino de ampliar los logros de la agencia en la exploración espacial y, al menos por ahora, Estados Unidos va por delante de China en la carrera espacial del siglo XXI.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, fueron las primeras personas en abandonar la órbita terrestre baja desde 1972. Su viaje cautivó a los entusiastas del espacio y puede haber creado otros nuevos.

A lo largo de las playas del centro de Florida, los espectadores estiraron el cuello mientras un cohete gigante de la NASA rugía hacia el espacio el 1 de abril. "Alegría lunar" se convirtió en una frase hecha para los astronautas y el control de la misión.

Mientras su nave espacial se deslizaba hacia la atmósfera terrestre a más de 38.600 kilómetros por hora el viernes, las tres grandes cadenas de televisión estadounidenses --ABC, CBS y NBC-- interrumpieron la programación prevista tal como lo habían hecho durante las misiones Apolo. El video de la cápsula descendiendo bajo paracaídas también apareció en las pantallas gigantes de un par de estadios de béisbol: el Citi Field de los Mets de Nueva York en Queens y el T-Mobile Park de los Mariners de Seattle.

Cuando los astronautas rodearon el lado oculto de la Luna el lunes, pasaron por un punto situado a 406.771 kilómetros de la Tierra, superando un récord de distancia establecido por la tripulación del Apolo 13 en 1970. En total, recorrieron 1.126.922,21 kilómetros desde Florida hasta la Luna y al océano Pacífico.

En el camino, los astronautas del Artemis II estudiaron partes del lado oculto lunar que ojos humanos nunca habían visto. (Esas regiones de la superficie quedaron ocultas en la sombra durante las misiones Apolo). También quedaron maravillados por un eclipse solar de 53 minutos.

Lo que es más importante es que la misión demostró que su nave espacial Orión puede transportar seres humanos a la Luna.

Esto prepara los siguientes pasos del programa Artemis, que tiene como objetivo poner estadounidenses de vuelta en la superficie de la Luna en 2028.

China, que aspira a poner a sus astronautas en la Luna en 2030, es el competidor que impulsa a la NASA y a Estados Unidos. Pero a diferencia de la contienda lunar con la Unión Soviética en la década de 1960, el objetivo de ambos países no es solo llegar a la Luna, sino establecer una presencia continua allí.

"Es un gran momento para todos", dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA, desde la cubierta del USS John P. Murtha, a la espera de que subieran a bordo los astronautas. "Vamos a volver a hacer esto con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y empecemos a construir nuestra base".

Tras el amerizaje, a las 8:07 p. m., hora del este, los miembros del equipo de recuperación tardaron más de una hora en acercarse a la cápsula, que se balanceaba, mientras luchaban contra las corrientes de las aguas de San Diego.

Pronto ayudaron a los astronautas a salir de la nave y los izaron para que helicópteros planeadores los llevaran al USS John P. Murtha. Los cuatro astronautas pudieron caminar por la cubierta de vuelo de la nave hasta una bahía médica para ser examinados.

En una conferencia de prensa tras el amerizaje, Rick Henfling, el director de vuelo de la NASA que supervisó el control de la misión durante el reingreso, dijo que la tripulación estaba "feliz y sana y lista para volver a casa a Houston".

Para los astronautas, su último día en el espacio comenzó con un par de canciones para despertar. La primera fue "Run to the Water", del grupo de rock Live. Esa fue la canción que la tripulación había solicitado para el comienzo de su último día en el espacio. Le siguió "Free" de Zac Brown Band y un mensaje grabado.

"Se necesita coraje, determinación y libertad para perseguir lo desconocido", dijo Brown a la tripulación. "Es el espíritu estadounidense más puro".

La nave espacial ganó velocidad mientras caía como una roca hacia el planeta.

A las 7:33 p. m., la cápsula Orión de la tripulación --la sección en forma de cono donde se sentaban los astronautas-- se desprendió del módulo de servicio cilíndrico que tenía debajo. El módulo de servicio contenía el equipo de energía, propulsión y comunicaciones utilizado durante la mayor parte de la misión, pero no era necesario para la última parte del viaje. Esa parte desechada se quemó al entrar en la atmósfera sobre el océano Pacífico.

La cápsula tripulada viajó más hacia el este.

A las 7:53 p. m., a una altitud de 122.000 metros, alcanzó lo que la NASA denomina la "interfaz de entrada", donde la atmósfera terrestre era lo suficientemente densa para comenzar a frenar la nave espacial, que había alcanzado una velocidad máxima de 39.696 kilómetros por hora.

Como se esperaba, el calor que envolvió a la nave espacial provocó un apagón de las comunicaciones por radio durante seis minutos.

"Ciertamente, hay ansiedad", dijo Henfling. "Si no tuviste ansiedad al traer esta nave espacial a casa, probablemente no tienes sangre en las venas".

Dentro de la cápsula, los astronautas sintieron fuerzas hasta cuatro veces superiores a las de la gravedad empujándolos hacia abajo en sus asientos.

A una altitud de unos 6.705 metros, después de que la cápsula se desacelerara por debajo de la velocidad del sonido, se desplegaron pequeños paracaídas conocidos como paracaídas de frenado. Los paracaídas principales se liberaron un minuto después, proporcionando un descenso final hasta el océano, golpeando las aguas a unos 32 kilómetros por hora.

Henfling dijo que él y los controladores de vuelo pudieron finalmente respirar aliviados cuando se abrió la escotilla lateral de la cápsula.

En ese momento empezaron las celebraciones.

"Hice un llamamiento a quien hubiera trabajado en la misión, sin importar en qué turno o en qué sala estuviera, para que entrara en la sala y disfrutara del momento con el resto del equipo de operaciones", dijo. "Todos se lo merecían".

El objetivo principal de la misión era comprobar los sistemas clave de Orión, especialmente el soporte vital que mantenía a los astronautas vivos y cómodos.

"Esta fue una prueba increíble de una máquina increíble", dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

La misión también batió una serie de récords. Glover fue el primer hombre negro en viajar al espacio profundo, Koch la primera mujer y Hansen el primer canadiense.

Sus observaciones durante el sobrevuelo lunar ilustraron cómo los seres humanos pueden a veces ser mejores que los instrumentos robóticos, capaces de comparar características a muchos kilómetros de distancia de un vistazo. Los instrumentos de una nave espacial típicamente pueden medir solo en un lugar a la vez.

"Eso es exactamente lo emocionante de esta misión", dijo Jacob Richardson, jefe adjunto del equipo científico lunar Artemis II.

Los astronautas también pudieron observar sitios múltiples veces durante las horas que duró el sobrevuelo, y observaron que su aspecto cambiaba a medida que variaban las condiciones de iluminación.

Para ellos, la Luna no era solo un gris opaco que se ve en las fotografías.

"Cuando llegaron a la Luna, describieron esta luna fantásticamente colorida", dijo Richardson. La información sobre el color "nos habla de los materiales de la superficie", dijo.

Con la conclusión de Artemis II, la NASA pasará rápidamente a la próxima misión, programada para despegar dentro de un año.

Bajo un programa lunar renovado que Isaacman anunció en febrero, Artemis III no se dirigirá a la Luna como se había planeado en un principio. En su lugar, permanecerá en órbita alrededor de la Tierra, lo que permitirá a los astronautas practicar el acoplamiento con una o ambas naves espaciales que están en desarrollo para futuros alunizajes.

Las piezas del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y de la nave Orión para Artemis III llegarán pronto al Centro Espacial Kennedy de Florida. Menos seguro es cuándo estarán listos los módulos de aterrizaje, en desarrollo por SpaceX y Blue Origin.

También puede haber dudas sobre el escudo térmico de la cápsula Orión utilizada en esta misión y las que se utilicen en futuros vuelos.

Durante Artemis I, un vuelo no tripulado a la Luna en 2022, el escudo térmico sufrió daños inesperados durante el reingreso. El escudo térmico de Artemis II utilizó un diseño idéntico, pero se modificó la trayectoria de reingreso para reducir el calentamiento.

Aunque el escudo térmico de Artemis II funcionó, los ingenieros querrán una mirada de cerca para ver cuánto daño se produjo.

"Ya tenemos a dos de nuestros expertos en escudos térmicos a bordo de la nave", dijo Howard Hu, director del programa Orión en la NASA. Una vez que se saque la cápsula del agua, "haremos algunas inspecciones", dijo.

Si Artemis III tiene éxito, Artemis IV y quizá también Artemis V intentarán alunizar cerca del polo sur de la Luna en 2028.

En marzo pasado, la NASA reveló planes para establecer una base en la Luna durante la próxima década, con un costo de unos 30 mil millones de dólares.

Kenneth Chang, periodista de ciencia del Times, cubre la NASA y el sistema solar, así como la investigación más cercana a la Tierra.