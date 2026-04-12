A pesar de las malas críticas, 'Super Mario Galaxy: la película' es un megahit

La secuela animada recaudó unos 373 millones de dólares en todo el mundo durante sus primeros cinco días en los cines. "A los niños les encanta la película", dijo un analista de taquilla.

Los críticos de cine no fueron rivales para Mario.

A pesar de un torrente de críticas negativas ("gran decepción", "más tonta que una piedra", "verla es una tortura"), Super Mario Galaxy: la película, de Illumination Entertainment, recaudó unos 190 millones de dólares en su primer fin de semana desde su estreno el 1 de abril, según Comscore, que hace un seguimiento de los datos de asistencia al cine.

Super Mario Galaxy: la película, una secuela de animación cuya producción costó unos 110 millones de dólares, recaudó otros 182 millones de dólares en el extranjero, para un total mundial de unos 373 millones de dólares en su primer fin de semana. Su predecesora en la franquicia, Super Mario Bros.: la película, recaudó 378 millones de dólares en todo el mundo en el mismo periodo de 2023 y acabó vendiendo 1400 millones de dólares en entradas.

La taquilla en su conjunto ha estado en alza últimamente. La venta de entradas ascendió a 1800 millones de dólares en Norteamérica de enero a marzo, un 23 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según David Gross, analista de taquilla. Entre los éxitos recientes figura Proyecto Fin del Mundo (Amazon MGM), que ha recaudado unos 217 millones de dólares en Norteamérica desde su estreno el 20 de marzo. Scream 7 (Paramount) vendió 120 millones de dólares en entradas a principios de año, un récord para la franquicia.

Aun así, las ventas de entradas del primer trimestre de este año fueron aproximadamente un 33 por ciento inferiores a las del mismo periodo de años anteriores a la pandemia, dijo Gross.

Puede que Super Mario Galaxy: la película, distribuida por Universal Pictures y basada en un videojuego de Nintendo, haya recibido reseñas negativas de los críticos, pero los fans fueron mucho más indulgentes. El público le dio una nota de A menos en las encuestas a pie de urna de CinemaScore, señaló Gross en un correo electrónico el sábado.

"A los niños les encanta la película", dijo.

Las películas basadas en videojuegos no son nada nuevo. Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft convirtió a Angelina Jolie en una estrella de acción de élite en 2001. Sin embargo, Hollywood empezó a confiar más en los juegos como material original hace unos cinco años. Las adaptaciones de cómics empezaban a perder fuerza, y los estudios necesitaban encontrar nuevas propiedades intelectuales que explotar.

Los éxitos resultantes incluyen la serie de Sonic: la película de Paramount y Una película de Minecraft, que recaudó 960 millones de dólares en todo el mundo el año pasado para Warner Bros. y Legendary Entertainment.

Super Mario Galaxy: la película tenía el sello clásico de la maquinaria "demasiado grande para fracasar" de Hollywood. Con la esperanza de obtener otro éxito de 1000 millones de dólares, Universal empezó a comercializar la secuela en noviembre, alineando una vertiginosa serie de colaboraciones (cereales Lucky Charms, Happy Meals de McDonald's, desodorante Old Spice) y construyendo colosales anuncios inspirados en vitrales en Estados Unidos, Francia, España y Chile. El hermano corporativo de Universal, la NBC, incorporó la película a su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, y los parques temáticos de Universal también hicieron sonar los tambores de promoción.

Brooks Barnes es el corresponsal principal del Times para Hollywood. Escribe sobre la industria del entretenimiento desde hace 25 años.