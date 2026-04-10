El misterioso síndrome de la embriaguez espontánea

Detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, problemas de pareja, acusaciones de beber en secreto: el síndrome de autocervecería puede causar estragos en la vida y la reputación de las personas.

En 2019, Mark Mongiardo, entonces director deportivo de una escuela secundaria, fue detenido en el condado de Sullivan, Nueva York, tras una cena con el equipo de golf masculino. Se había comido un perrito caliente y unas papas fritas, y un refresco.

No había bebido ni un sorbo de alcohol, pero el oficial que detuvo a Mongiardo por usar el celular mientras conducía lo olió de todos modos. La prueba de alcoholemia reveló que Mongiardo tenía una concentración de alcohol en sangre del 0,18 por ciento, más del doble del límite legal para conducir.

Era su segunda infracción por conducir ebrio en dos años, pero estos episodios de intoxicación inexplicable habían empezado décadas antes.

Desde el comienzo de su carrera como entrenador y profesor de educación física a principios de la década de 2000, Mongiardo, que ahora tiene 43 años, había sido apartado repetidamente y advertido de que los jugadores y compañeros olían alcohol en él. En 2016, no superó un análisis de orina sorpresa y se le exigió asistir a terapia. Dejó ese distrito escolar porque "notaba que empezaba a formarse una reputación", dijo. A las dos semanas de empezar otro trabajo, obtuvo su primera infracción por conducción bajo los efectos del alcohol.

También empezaron a surgir problemas en casa. Mongiardo recuerda una cena de Navidad en la que le costaba articular una frase completa o incluso coger el tenedor. "No se servía alcohol y, de repente, Mark estaba borracho", dijo. "Mis propios padres le decían a mi esposa que debería abandonarme".

No era la primera vez que esto ocurría en una reunión social. No asociaba los síntomas con la embriaguez mientras se producían, y al día siguiente su memoria era a menudo difusa. Aunque insistía en que no mentía, su familia pensaba que bebía a escondidas.

Mongiardo dice que, cuando consumía alcohol, lo hacía solo de forma ocasional y en contextos sociales. Pero tras su primera conducción bajo los efectos del alcohol, su esposa le dijo que tenía que dejarlo por completo. Cuando fue detenido por segunda vez en 2019, hacía casi un año que no bebía.

Fue entonces cuando un familiar le sugirió que viera a Prasanna Wickremesinghe, gastroenterólogo del Centro Médico de la Universidad de Richmond, en Staten Island.

"Dr. Wick", como le conocen sus pacientes, ha tratado a decenas de personas con trastornos inexplicables. Bajo su cuidado, Mongiardo se sometió a un día entero de pruebas. Se le dio una bebida azucarada y luego se le vigiló atentamente para asegurarse de que no tuviera acceso al alcohol. A lo largo de ocho horas se le extrajo sangre con regularidad y se le hicieron pruebas, y su contenido de alcohol en sangre aumentó constantemente hasta 0,14.

"Dr. Wick vino sacudiendo la cabeza y me dijo: 'Tienes el síndrome de autocervecería'", dijo Mongiardo. El alivio de Mongiardo al recibir una respuesta fue abrumador. "Empecé a llorar histéricamente", dijo.

Un diagnóstico difícil

Al digerir los alimentos, los microbios convierten los carbohidratos y los azúcares en etanol, un tipo de alcohol, normalmente en cantidades minúsculas que se metabolizan rápidamente. En los pacientes con síndrome de autocervecería (también conocido como síndrome de fermentación intestinal o síndrome de la embriaguez), esos microbios intestinales trabajan horas extra, lo que aumenta drásticamente la producción de etanol, dijo Bernd Schnabl, codirector del Centro de Investigación de Enfermedades Digestivas de la UC San Diego. Cuando los niveles de etanol superan lo que el hígado puede manejar, las personas con el síndrome se emborrachan, del mismo modo que si consumieran alcohol.

Se ha informado de casos de síndrome de autocervecería al menos desde la década de 1950, y los primeros ejemplos de Estados Unidos aparecieron en revistas científicas en la década de 1980. La condición se considera extremadamente rara, y la mayoría de las investigaciones publicadas consisten en informes de casos individuales. Se ha presentado como una novedad en la televisión, apareciendo como punto de trama en Grey's Anatomy y The Good Doctor.

Pero el interés por esta condición está empezando a crecer: en la reunión anual del Colegio Estadounidense de Gastroenterología celebrada el pasado mes de octubre, hubo cinco presentaciones distintas sobre casos de autocervecería. Un estudio reciente en Nature Microbiology, codirigido por Schnabl, incluyó a 22 pacientes. Un próximo estudio de Wickremesinghe y Fahad Malik, gastroenterólogo del hospital St. Joseph's Health de Siracusa, Nueva York, incluye 34.

Cuanto más se divulga la investigación, dijo Malik, más casos surgen. Dijo que se han puesto en contacto con él pacientes de Europa y Medio Oriente. Los médicos afirman que la condición puede ser más frecuente de lo que se pensaba.

A menudo se pasan por alto casos porque el diagnóstico es difícil. Malik dijo que sus pacientes a menudo habían visitado a varios médicos antes de llegar a su consulta. "Han visitado a un neurólogo, a un psiquiatra, a su médico de cabecera, y todos dicen: 'No podemos resolver esto'", dijo.

El diagnóstico es aún más delicado porque, al igual que las personas pueden actuar de forma diferente cuando están borrachas, los pacientes con síndrome de autocervecería pueden presentar síntomas variables (y vagos) cuando su intestino produce etanol en exceso. "Los más frecuentes son cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, agresividad, fatiga, niebla cerebral y cambios en la forma de hablar y de andar", dijo Malik, quien añadió que a sus pacientes se les suele diagnosticar erróneamente un trastorno mental.

El infradiagnóstico también puede atribuirse al escepticismo de los médicos. Los pacientes suelen ser descartados como "alcohólicos de clóset", dijo Schnabl, a pesar del creciente número de investigaciones sobre el síndrome de autocervecería. "A veces doy charlas y los médicos se me acercan después y me dicen que siguen sin creérselo", dijo.

¿Un caballo o una cebra?

Barbara Cordell, enfermera de 74 años e investigadora del síndrome de autocervecería en Carthage, Texas, habla a menudo con "personas que juran que no beben, pero que han tenido un accidente o una infracción por conducción bajo los efectos del alcohol que no pueden explicar", dijo. "He hablado con tanta gente que simplemente está desesperada por una respuesta; desesperada por que alguien les crea".

El esposo de Cordell, Joe Bartnik, que ahora tiene 77 años, empezó a emborracharse inexplicablemente en 2004. A veces ocurría un domingo por la mañana en la iglesia, o durante un paseo después de cenar. A Bartnik se le ponían los ojos vidriosos, cambiaba su forma de andar y arrastraba las palabras. Durante los episodios, Bartnik, que también es enfermero, insistía en que estaba bien. Al día siguiente, a menudo no recordaba nada.

En 2009, Bartnik tuvo un episodio tan intenso que Cordell pensó que estaba sufriendo un ictus y llamó a una ambulancia. En la sala de urgencias, registró una tasa de alcoholemia del 0,37 por ciento, más de cuatro veces el límite legal para conducir. No había bebido ni una sola gota.

Los médicos insistieron en que Bartnik bebía en secreto. "Como profesional de la salud, sé que mucha gente está en negación y no siempre dice la verdad", dijo Cordell. "Por supuesto, la mayoría de los médicos supondría que se trata de un caballo y no de una cebra".

Cordell quería creerle a su marido, pero le resultaba difícil no mostrarse escéptica. Empezó a marcar botellas de licor, a buscar latas de cerveza vacías en la basura y a investigar frases como "borracho sin beber". Cuando le diagnosticaron la enfermedad, unos meses después de su visita a la sala de urgencias, Bartnik llevaba seis años padeciendo el síndrome de autocervecería.

Cordell incluyó el caso de su esposo en una revista médica y más tarde escribió un libro sobre la condición. En 2017 fundó Auto Brewery Syndrome Advocacy and Research, una organización sin fines de lucro dedicada a los pacientes.

Causas y tratamientos

Al parecer, el síndrome de autocervecería se debe a múltiples factores. En el estudio de Nature Microbiology, se compararon muestras de heces de pacientes con autocervecería con muestras de las parejas domésticas no afectadas de los pacientes, para intentar determinar qué organismos eran responsables del trastorno. Los investigadores descubrieron un crecimiento excesivo de bacterias intestinales específicas, como E. coli y Klebsiella pneumoniae, ambas conocidas por producir etanol, dijo Schnabl.

Otros estudios, como los de Wickremesinghe y Malik, han atribuido la enfermedad a un crecimiento excesivo de hongos intestinales.

Los investigadores siguen "un poco desconcertados" sobre las causas subyacentes del síndrome y por qué solo afecta a algunas personas, dijo Schnabl. Algunos expertos, entre ellos él y Wickremesinghe, piensan que podría estar relacionado con el uso de antibióticos, que se sabe que alteran el microbioma intestinal. Wickremesinghe dijo que en su estudio de casi tres decenas de casos confirmados, "todos los pacientes, menos uno, habían estado expuestos a antibióticos", algunos poco antes de que empezaran los síntomas y otros varios años antes de su aparición.

Para muchos pacientes, entre ellos Bartnik, el remedio para la autocervecería puede ser relativamente sencillo. Eliminó por completo los carbohidratos y el azúcar de su dieta y tomó varias tandas de antifúngicos. La medicación actúa reduciendo drásticamente todos los hongos del intestino, no solo las variedades hipertrofiadas, dijo Malik. Cuando los hongos se repoblan, la esperanza es que se restablezca el equilibrio. Los pacientes cuyos síntomas se deben a un crecimiento bacteriano excesivo, añadió Schnabl, se tratan con una combinación de antibióticos y probióticos para reequilibrar la microbiota.

"Consideramos que el tratamiento tiene éxito si los pacientes pueden volver a comer una dieta normal", dijo Malik, pero muchos pacientes, como Bartnik, optan por seguir una dieta con muy pocos carbohidratos o azúcares.

Además, Bartnik ya no bebe ni una gota. En algunos pacientes, beber alcohol puede provocar una recaída. Aunque eso no ocurra, Malik, que no trató a Bartnik, dijo que sigue recomendando a los pacientes que se abstengan, para simplificar el diagnóstico si reaparecen los síntomas.

Tras el tratamiento, algunos pacientes no vuelven a padecer el síndrome de autocervecería. En otros casos, los síntomas se vuelven crónicos y reaparecen en cuanto dejan de tomar la medicación. Otros pueden recaer meses o años después. Schnabl participa actualmente en un pequeño ensayo clínico que examina si los trasplantes fecales podrían ayudar a restablecer la microbiota intestinal y tratar la enfermedad de forma más permanente.

Incluso con un tratamiento exitoso, pueden surgir otros problemas. Según dijo Malik, algunos pacientes que consiguen controlar su síndrome de autocervecería pueden desarrollar síntomas de abstinencia alcohólica, que van desde dolores de cabeza y ansiedad hasta, en casos raros, convulsiones.

Es más, "hemos tenido casos en los que, una vez que los tratamos, pacientes que nunca habían deseado el alcohol empezaron a hacerlo", dijo. A veces, esos pacientes empiezan a beber para calmar las ansias y pueden necesitar ingresar a un programa de tratamiento para trastornos por consumo de alcohol.

Y en ocasiones, dijo Schnabl, resulta que los pacientes en realidad no tienen síndrome de autocervecería y han estado bebiendo en secreto todo el tiempo. Aboga firmemente por que los médicos reconozcan el síndrome de autocervecería como una afección legítima, pero advierte que debe establecerse una norma diagnóstica formal.

En última instancia, los repetidos cierres y retrasos de los tribunales durante la pandemia de covid hicieron que el caso de Mongiardo por conducir ebrio de 2019 incumpliera el plazo de "juicio rápido" y fuera desestimado. Mientras tanto, Mongiardo perdió su trabajo de director deportivo y se vio obligado a vender su casa. En 2020 se trasladó a Florida, donde ahora trabaja para una cadena de tiendas. Su esposa y sus hijos se mudaron con él en 2022.

Cambios en la dieta y varias semanas de medicación antifúngica consiguieron controlar su síndrome de autocervecería. Ahora sigue una dieta sin carbohidratos ni azúcar y continúa absteniéndose del alcohol. Solo ha tenido dos episodios más en los últimos años, dijo. A finales de 2025 abrió un canal en TikTok, que ahora cuenta con más de 10.000 seguidores, para llamar la atención sobre esta condición.

"Quiero que todo el mundo, y todos los médicos, lo vean como un trastorno real, y vean lo que me hizo a mí y lo que podría hacerle a quien no sabe que lo tiene", dijo Mongiardo. "¿Cuántas veces me metí en el automóvil y conduje hasta el trabajo? ¿Cuántas veces llevé a mis hijos en el carro? Da miedo pensar, a lo largo de los años, cuántas veces podría haber estado intoxicado y no lo sabía".

Ahora lleva un alcoholímetro en el llavero. "Lo soplo al levantarme y durante todo el día", dijo. "Lo soplo todo el tiempo. Después de lo que he pasado, no quiero correr riesgos".

Kate Morgan es periodista en el centro de Pensilvania y becaria de medios de comunicación en el Instituto Nova para la Salud.