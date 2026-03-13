El presidente de Cuba reconoce diálogo con el gobierno de EE. UU.

Ante una crisis energética masiva y el aumento de las protestas en las calles, el gobierno cubano dijo que había entablado negociaciones con el gobierno de Trump.

Con el petróleo que se agota y el país que se sume cada vez más en una oscuridad crónica, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el viernes que su gobierno había entablado conversaciones con el gobierno de Donald Trump.

Aunque ya se había filtrado la noticia de las conversaciones en los medios de comunicación estadounidenses, era la primera vez que el gobierno cubano lo reconocía.

En general, el anuncio fue considerado un último esfuerzo desesperado de un régimen debilitado para mantenerse en el poder, mientras el gobierno de Trump intensificaba la presión sobre el Estado comunista de 67 años.

Díaz-Canel, en un discurso transmitido por los medios de comunicación estatales cubanos, dijo que "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones". Factores internacionales, dijo, "han facilitado estos intercambios".

Díaz-Canel dijo que las conversaciones también son necesarias, en parte, para "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países".

El dirigente cubano también advirtió que las conversaciones probablemente tardarían mucho tiempo en dar algún resultado.

"Se están construyendo agendas, se entra en negociaciones, se entra en conversaciones y se llega a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados pues estamos en las fases iniciales", dijo Díaz-Canel.

El gobierno cubano se encuentra en una situación desesperada desde que Trump atacó a Venezuela en enero, detuvo a su presidente, tomó el control de su industria petrolera estatal y bloqueó el suministro de combustible a Cuba. Venezuela había sido el principal proveedor de petróleo de Cuba y Díaz-Canel dijo que su país no había recibido petróleo venezolano en tres meses.

Tras el operativo en Venezuela, Trump amenazó con imponer aranceles severos a cualquier país que enviara petróleo a Cuba. El gobierno cubano se vio obligado a reducir el transporte público, las cirugías electivas y otros servicios que dependían del diésel.

Dado que Cuba depende en un 60 por ciento del petróleo extranjero para su suministro de combustible, los expertos han calculado que el gobierno cubano se quedaría sin combustible este mes.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno cubano se derrumbaría por sí solo.

A finales de la semana pasada, en un acto en la Casa Blanca, Trump dio a entender que un acuerdo con Cuba era inminente. "Mientras logramos una transformación histórica en Venezuela, también esperamos el gran cambio que pronto llegará a Cuba", dijo Trump el sábado.

"Cuba está al final de la línea", añadió. "No tienen dinero. No tienen petróleo".

De pie junto a Lionel Messi para celebrar el Campeonato de la Liga Mayor de Fútbol de 2025, Trump estuvo acompañado por el copropietario del equipo de fútbol Inter de Miami, Jorge Mas, hijo de Jorge Mas Canosa, destacado dirigente del exilio cubano.

"Vas a volver, y no vas a necesitar mi aprobación", dijo Trump a Mas, indicando una relajación de las restricciones de viaje a la isla.

Concluyó diciendo sobre Cuba: "Tienen tantas ganas de hacer un trato. Ustedes no tienen ni idea".

Cualquier acuerdo significativo con el gobierno cubano, según los expertos, tendría que incluir la liberación de todos los presos políticos, el fin de la criminalización de la disidencia, la autorización de la organización política independiente, la legalización de partidos políticos distintos del comunista y el restablecimiento de las libertades civiles básicas, incluida la libertad de expresión y de prensa.

El gobierno cubano anunció el jueves que tenía previsto poner pronto en libertad a 51 presos.

"Para mí, la cuestión principal es si cualquier acuerdo incluirá también cambios políticos, sociales y cívicos, y cuáles", dijo Ted Henken, experto en Cuba del Baruch College.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.