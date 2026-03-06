El director ejecutivo de McDonald's probó una de sus hamburguesas. Técnicamente

Cuando Chris Kempczinski publicó un video de sí mismo comiendo, lo que llamó la atención no fue el producto que promocionaba. Fue cómo se lo comía.

Cuando Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald's, publicó el mes pasado un video de sí mismo comiendo, lo que llamó la atención no fue la hamburguesa que promocionaba. Fue la manera en que se la comía; digamos que sin mucho entusiasmo.

En el caso de Kempczinski, no hubo un gran mordisco seguido de todo un acto de relamerse los labios o sobarse la barriga. No, él mordió la hamburguesa con cautela, casi con pudor. La vibra no era de "no puedo esperar a devorar este delicioso producto de comida rápida", sino de "estoy obligado por contrato a realizar una determinada acción aquí y eso no me encanta precisamente".

Luego levantó la hamburguesa para mostrarla a los espectadores, revelando un mordisquito que le faltaba y, sin importar lo que todos acababan de atestiguar, declaró: "Un gran bocado para una gran Big Arch".

La aparente falta de pasión de Kempczinski por lo que describió como "este producto" suscitó una respuesta mordaz, y no solo de los habitantes de las redes sociales, siempre listos para criticar lo que sea. ("Amigo, todos sabemos que no te comiste el resto", escribió una persona. "Parpadea dos veces si te tienen retenido contra tu voluntad", dijo otra).

También provocó mofas de algunos competidores y otras empresas.

Una cuenta de Burger King escribió en un comentario de Instagram: "Nosotros tampoco nos la pudimos terminar", y Wendy's reflexionó: "Aquí hay mucho que analizar". Jack in the Box dijo: "De un director ejecutivo a otro: come tu producto".

Poco después, Burger King volvió a subir un video de su propio director ejecutivo comiéndose una Whopper con algo más de pasión, con el texto: "Se nos ocurrió volver a poner esto". No obstante, Burger King le dijo a NBC News: "Podemos confirmar que este video no se creó como reacción a nada".

A McDonald's pareció no preocuparle demasiado el alboroto. "Nos alegra que la Big Arch tenga la atención de todos", dijo un portavoz, y añadió que las primeras ventas de la nueva hamburguesa estaban "superando las expectativas".

McDonald's también pareció unirse a la diversión, pues publicó una foto de la hamburguesa con el texto: "Dale una mordida a nuestro nuevo producto".

"Al hablar de hamburguesas siempre hay opiniones firmes, y nosotros respetamos la pasión que sienten los clientes por sus marcas favoritas", dijo un vocero de Burger King.

Hubo un tiempo en que los pleitos corporativos, ya fueran reales o estrategias de relaciones públicas, cautivaban la atención de los estadounidenses. Coca-Cola vs. Pepsi. Lite vs. Natural Light. McDonald's vs. Burger King vs. Wendy's.

Ríos de dinero se gastaron con el objetivo de hacerse con una parte del mercado. El punto álgido quizá haya sido en la década de 1980, cuando Burger King se lanzó agresivamente contra McDonald's diciendo que sus hamburguesas eran más grandes y más sabrosas. También impulsaron el eslogan "A tu manera", el cual destacaba que Burger King animaba a los clientes a personalizar sus pedidos.

Wendy's se sumó con la campaña "¿Dónde está la carne?", que mostraba de forma cómica una hamburguesa microscópica que supuestamente provenía de otro establecimiento.

Todos esos anuncios de televisión costaban mucho dinero; hacer unas cuantas payasadas en internet es considerablemente más barato.

McDonald's anunció recientemente un aumento en sus ventas, estimuladas por promociones y algunas ofertas a precio reducido. Ahora buscan el impulso de la Big Arch, lanzada en Estados Unidos el martes, con dos carnes, dos tipos de cebolla y una nueva salsa. "Cada gran bocado es igual de jugoso, con el queso bien derretido y abundante salsa", asegura McDonald's.

Pero mejor inviten a un amigo, no a Kempczinski.

