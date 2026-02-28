Cómo se sienten los israelíes ante otra posible guerra con Irán

Cerca de un refugio antiaéreo en junio, durante un ataque con misiles iraníes en Rishpon, Israel. Los israelíes han estado pegados a las noticias últimamente, mientras el presidente Trump delibera sobre si atacar o no a Irán. Crédito: Avishag Shaar-Yashuv para The New York Times.

En todo Israel, los hospitales han estado realizando simulacros de emergencia mientras la gente comparte la ubicación de refugios antibombas en sus grupos de WhatsApp entre vecinos.

Mientras el presidente Donald Trump decide si atacar Irán o no, el estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la expectativa. Si ordena un ataque, lo más probable es que arroje a Israel a su segunda guerra con Irán en menos de un año, luego de un conflicto de 12 días en junio.

Ruth Bahaj, de 38 años, residente de Jerusalén, dijo que intentaba mantener una pizca de normalidad; incluso se iba de vacaciones esta semana. Pero ella y su esposa también hicieron preparativos como limpiar y organizar el búnker fortificado de su edificio de departamentos.

“Mucha gente está nerviosa, no duermen por la noche por estar pendientes de las noticias”, dijo Bahaj. “Pero es imposible estar constantemente tenso y preparado por tanto tiempo”.

Trump comenzó el mes pasado a amenazar con atacar Irán, luego de que los dirigentes iraníes iniciaran una sangrienta represión de las protestas masivas que pedían el fin del autoritario régimen clerical del país. Ha ordenado una concentración de fuerza militar estadounidense sin precedentes en la región desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.

Una persona lleva un misil simulado a un estacionamiento subterráneo convertido en refugio para residentes que buscan refugio durante la noche, en medio del conflicto Irán-Israel, en Tel Aviv, Israel, el 23 de junio de 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

Pero también ha alternado entre declarar su disposición a atacar Irán y expresar el deseo de aprovechar un momento de debilidad en el país para llegar a un nuevo acuerdo diplomático que frene el programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses han mantenido rondas de conversaciones con sus homólogos iraníes, sin llegar hasta ahora a ningún acuerdo que pudiera evitar otra ronda de enfrentamientos.

Los israelíes judíos suelen hacer el servicio de reserva obligatorio en el ejército, por lo que muchos se aferran a los rumores sobre quién ha sido llamado a filas en un intento de descifrar si una guerra podría ser inminente.

Muchos israelíes comparten la opinión del primer ministro Benjamín Netanyahu de que los programas nuclear y de misiles del gobierno iraní representan una amenaza existencial para su país --dado que los dirigentes de Irán piden abiertamente la destrucción de Israel--, y apoyaron con entusiasmo las protestas antigubernamentales de los últimos meses en Irán.

Una familia israelí se aloja en un refugio antiaéreo, que anteriormente se convirtió en una sinagoga y ahora se utiliza como alojamiento a tiempo completo desde el inicio del conflicto entre Irán e Israel, en Haifa, Israel, el 19 de junio de 2025. REUTERS/Shir Torem

Pero amplios sectores del público israelí parecen igualmente reacios a sumarse a una segunda guerra con Irán en menos de un año, salvo que la consideren necesaria. En una encuesta realizada por el Instituto Israelí para la Democracia, un grupo de investigación, aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que solo estarían a favor de unirse a una guerra estadounidense si Israel fuera atacado primero.

Detrás de eso existe la sensación de que otro conflicto entre ambos países podría ser más prolongado y mortífero que la guerra de junio, cuando Israel lanzó una campaña aérea contra los programas nucleares y los líderes militares de Irán.

Irán respondió disparando oleadas de misiles balísticos contra Israel, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres fortificados, a menudo por horas. Las defensas aéreas israelíes, reforzadas por baterías antimisiles estadounidenses, interceptaron muchos de los misiles, pero al menos 32 personas murieron, según el gobierno israelí.

Los ataques con misiles dañaron un hospital, una universidad y una refinería de petróleo, y alcanzaron bases militares de la zona de Tel Aviv y sus alrededores.

Eldad Albow, de 48 años, comentó que se vio obligado a evacuar su casa en la ciudad costera de Bat Yam después de que un misil iraní dañara gravemente su edificio de departamentos. Varios meses después, dice que intenta evitar hablar de la situación con sus dos hijas, de 12 y 9 años, por temor a asustarlas.

Una familia migrante filipina se reúne entre filas de tiendas de campaña en un antiguo refugio nuclear bajo la estación central de autobuses de Tel Aviv, en la zona sur de la ciudad, reconstruido por voluntarios israelíes Hermanos y Hermanas en Armas, en medio del conflicto Irán-Israel, en Tel Aviv, Israel, el 20 de junio de 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

“Sabemos que si pasa algo, esta vez podría ser mucho peor”, dijo Albow.

Los hospitales israelíes se están preparando para trasladar a los pacientes a refugios subterráneos donde puedan continuar su tratamiento en caso de guerra. El ministerio de Salud israelí ha dado instrucciones a los centros médicos para que estén preparados para entre dos y cuatro semanas de conflicto si fuera necesario, señaló Steve Walz, portavoz del Centro Médico Sheba, a las afueras de Tel Aviv.

Durante la más reciente guerra, un misil balístico iraní cayó dentro del Centro Médico Soroka de Beersheba, y la sala dañada aún no ha sido reconstruida. El profesor Shlomi Codish, director del hospital Soroka, afirmó que aún podía ver la destrucción desde su ventana.

Codish dijo en una entrevista que el centro se estaba preparando para trasladar al mayor número posible de pacientes a refugios fortificados y estaba evaluando las reservas de medicamentos esenciales. Añadió que el hospital ha estado haciendo planes de contingencia para una guerra prolongada en la que se interrumpieran los suministros a Israel, entre otros escenarios.

Mientras esperan la decisión de Estados Unidos, los israelíes han estado pegados a los incesantes análisis noticiosos de la televisión, en la que los comentaristas, muchos de ellos antiguos jefes de seguridad, tratan de analizar las cambiantes declaraciones de Trump.

Amos Yadlin, exjefe de la inteligencia militar israelí, sorprendió a muchos este mes cuando advirtió a los espectadores del Canal 12, la cadena de noticias más vista de Israel, que debían “pensarlo dos veces antes de viajar este fin de semana”.

El fin de semana pasó sin incidentes. La tensión se mantuvo.

Amit Zidkiyahu, de 27 años, dice que intenta hacer su vida normal a menos que se produzca un ataque inmediato. Sin embargo, comentó que muchos de sus familiares y amigos están “en pánico total”, siguiendo cada paso de la lenta escalada militar estadounidense.

“La gente habla de eso todo el tiempo, y yo soy el que intenta dar un paso atrás”, dijo Zidkiyahu. “Al final, todo está en manos de Trump”.

