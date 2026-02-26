Arrestan a hombre por pelea de bolas de nieve en Nueva York que, según la policía, hirió a oficiales

Esta mañana, la NYPD arrestó a Gusmane Coulibaly, de 27 años, por agredir a nuestros oficiales a principios de esta semana en Washington Square Park. (Créditos: @NYPD)

La policía arrestó el jueves a un hombre de 27 años en relación con el ataque con nieve y hielo a dos agentes de policía durante una pelea de bolas de nieve en Washington Square Park esta semana, el último giro en una creciente lucha política.

El hombre, Gusmane Coulibaly, fue detenido la madrugada del jueves en su domicilio del Bronx y acusado de agresión a un agente de policía, obstrucción a la administración pública y alteración del orden público, según la policía . El Departamento de Policía seguía buscando a otros tres hombres, dos de los cuales se cree que tienen entre 18 y 20 años, también buscados por agresión.

El arresto tres días después del episodio en el parque fue un nuevo giro en una saga que ha dividido a los neoyorquinos y a muchos de sus legisladores y provocó un desacuerdo temprano entre el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de policía Jessica Tisch sobre si golpear a los oficiales constituía un delito.

Sin embargo, para muchos en la ciudad, fue una escalada sorprendente y desagradable de lo que consideraban un día de diversión inofensivo.

En una declaración tras el arresto, Dora Pekec, portavoz del Sr. Mamdani, afirmó que la postura del alcalde de no acusar a los participantes no había cambiado. “Como ha dicho el alcalde, los agentes de policía merecen ser tratados con respeto”, declaró la Sra. Pekec. “Los videos que vio mostraban una pelea de bolas de nieve que se salió de control. No cree que esta situación alcance el nivel de cargos penales”.

El episodio comenzó como una gigantesca pelea de bolas de nieve por toda la ciudad, organizada por creadores de redes sociales para celebrar la ventisca que azotó la ciudad el domingo y el lunes, obligando al cierre de escuelas y a muchos viajeros a regresar del trabajo. Pero la reunión pronto se intensificó cuando varios policías, llamados para controlar a la multitud, fueron atacados con bolas de nieve y grandes paquetes de nieve.

La pelea fue captada en varios videos, que muestran a los oficiales caminando por el parque, al principio aparentemente riéndose mientras algunas bolas de nieve volaban hacia ellos, pero luego se ponían tensos a medida que más bolas de nieve, y más grandes, volaban hacia sus cuellos y caras.

Otro video muestra a los agentes retirándose a sus coches fuera del parque mientras un grupo numeroso de, al parecer, adolescentes los persigue, gritando y lanzando bolas de nieve. Los agentes no parecen interactuar con los lanzadores de bolas de nieve, pero se puede ver a dos agentes empujando a la gente hacia los bancos de nieve mientras corren hacia un baño.

La policía dijo que dos oficiales fueron trasladados más tarde a un hospital cercano con heridas en el cuello y la cara.

Horas después de que los videos salieran a la luz el lunes, la comisionada Tisch calificó el comportamiento de “vergonzoso” y “criminal” y dijo que los detectives estaban investigando el incidente. A ella se unieron un coro de legisladores, representantes del sindicato policial y críticos del alcalde, quienes condenaron el comportamiento como agresivo y, en algunos casos, ilegal.

El Sr. Mamdani, por su parte, el martes por la mañana elogió a la policía por su labor durante la tormenta de nieve y exhortó a los neoyorquinos a ser respetuosos. Sin embargo, más tarde esa misma tarde, pareció discrepar un poco con el comisionado, afirmando que no creía que nadie debiera ser acusado.

Mantuvo esa posición el miércoles, al responder preguntas sobre la pelea de bolas de nieve por segundo día consecutivo, descartando la noción de una ruptura entre él y la Sra. Tisch.

“Aprecio el trabajo que realiza mi comisionado de policía y el trabajo que estamos haciendo para mantener seguros a los neoyorquinos en toda esta ciudad”, dijo.

Mientras la saga política se desarrollaba en conferencias de prensa y en las redes sociales el martes y miércoles, surgió un torrente de memes y publicaciones en línea burlándose de la indignación de los agentes de policía y criticándolos por arruinar la diversión.

El jueves no estaba claro si la fiscalía de distrito de Manhattan procedería con los cargos contra el Sr. Coulibaly o cualquier otra persona que pudiera ser arrestada. Sin embargo, el arresto ya había comenzado a generar elogios de los sindicatos policiales de la ciudad, y críticas de sus críticos, en redes sociales.

El Sr. Coulibaly había sido arrestado previamente en la ciudad de Nueva York en relación con un intento de robo en el sistema de transporte público, según informó la policía. A principios de febrero, se declaró inocente de los cargos de robo, hurto menor y acoso, y fue puesto en libertad bajo palabra, según consta en los registros judiciales.

Los cargos en su contra guardan similitudes con un caso de 2019, cuando tres hombres fueron arrestados tras rociar con agua a agentes de policía durante una ola de calor. En ese caso, que también generó debate , uno de los hombres se declaró culpable de acoso y recibió 10 días de servicio comunitario.

El arresto del Sr. Coulibaly llega en un momento clave en la relación del Sr. Mamdani con el Departamento de Policía. El alcalde lleva meses desmintiendo sus comentarios de 2020, en los que calificó a la policía de “racista” y “anti-queer”, y se ha esforzado por mejorar su relación con la fuerza, en ocasiones para consternación de sus aliados progresistas.

Su caracterización del episodio del lunes y su ruptura con el comisionado por los cargos amenazaron con complicar esa relación esta semana.

No sería la primera vez que un alcalde progresista perdiera terreno en el departamento por una aparente falta de respeto. El exalcalde Bill de Blasio, cuyo enfoque hacia la policía era similar al del Sr. Mamdani, perdió el apoyo de los líderes del sindicato policial tras mencionar a su hijo birracial en un discurso y afirmar que los jóvenes “tienen miedo” a la policía.

Más tarde, los oficiales le dieron la espalda a De Blasio cuando apareció en el funeral de dos policías que habían sido asesinados.

Sin embargo, para muchos neoyorquinos, los cargos del jueves representaron una reacción exagerada de la policía. En publicaciones en X, los usuarios describieron los cargos como absurdos y calculados. El humor de muchas de las publicaciones contrastaba marcadamente con la severidad de la respuesta de la policía y los dirigentes sindicales.

El propio alcalde pareció adoptar un poco de ese humor esta semana. Al preguntársele el miércoles si prohibiría futuras reuniones, el Sr. Mamdani dijo que no tenía intención de hacerlo.

“No voy a prohibir las peleas de bolas de nieve ni las peleas de bolas de nieve organizadas”, dijo entre risas.

Jeffery C. Mays colaboró ​​con este reportaje.

Maia Coleman es una reportera de The Times que cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la justicia penal en el área de Nueva York.