La TSA dice que el programa PreCheck seguirá operativo en los aeropuertos

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el domingo que el programa de seguridad aeroportuaria seguiría disponible, horas después de anunciar que sería suspendido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) dijo el domingo que el TSA PreCheck, un programa que permite a los viajeros pasar más rápidamente por el control de seguridad de los aeropuertos, seguiría estando disponible, horas después de anunciar que sería suspendido.

"En este momento, el TSA PreCheck sigue operativo sin cambios para el público viajero", dijo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) en un comunicado el domingo. La agencia añadió que evaluaría la situación "a medida que surjan limitaciones de personal" debido al cierre en progreso, y ajustaría las operaciones en consecuencia.

El DHS había dicho en un comunicado anterior que pondría en pausa sus programas TSA PreCheck y Global Entry a partir del domingo a las 6 a. m., hora del este, para "volver a enfocar al personal del departamento en la mayoría de los viajeros".

El departamento, que supervisa la TSA, también dijo que suspendería todas las escoltas policiales de cortesía y para familiares en los aeropuertos para los miembros del Congreso. El programa Global Entry sigue suspendido, según el sitio web del DHS.

Estas medidas son algunas de las que está tomando el departamento después de que su financiación expirara el 14 de febrero. Los legisladores no han llegado a un acuerdo sobre una propuesta para restablecerla.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo en el comunicado emitido a primera hora del domingo que el Departamento estaba tomando "decisiones difíciles pero necesarias en materia de personal y recursos", y acusó a los demócratas, quienes han retenido sus votos para seguir financiando la agencia, de poner en peligro la seguridad nacional.

Noem añadió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias detendría "toda respuesta no relacionada con catástrofes para dar prioridad a las catástrofes". Se esperaba que una fuerte tormenta de nieve azotara la Costa Este el domingo.

La ayuda federal no continuará para las "catástrofes heredadas" durante el cierre, según el departamento. La agencia solo llevará a cabo actividades para catástrofes nuevas o recientes "que requieran una acción de emergencia inmediata para proteger vidas o evitar daños catastróficos", dijo el departamento.

Algunos legisladores demócratas habían cuestionado cómo la suspensión de los servicios prioritarios de control de seguridad ayudaría al departamento a gestionar el cierre. "TSA PreCheck y Global Entry REDUCEN las filas en los aeropuertos y alivian la carga del personal del DHS", dijo en un comunicado el representante Bennie Thompson, miembro principal del partido en el Comité de Seguridad Nacional. Acusó al gobierno de Donald Trump de "castigar a propósito al pueblo estadounidense".

El TSA PreCheck permite a los viajeros que parten utilizar una fila separada --y normalmente mucho más corta-- para pasar la seguridad del aeropuerto. Global Entry acelera el paso de los viajeros por los controles aduaneros cuando regresan a Estados Unidos.

Al negar su voto a la financiación del departamento, los demócratas pretenden frenar otra rama del mismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por su sigla en inglés, cuyos agentes han estado llevando a cabo las duras medidas contra la inmigración del presidente Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional supervisa el ICE, organismo que ha sido objeto de un renovado escrutinio después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a tiros en Mineápolis.

Los demócratas están presionando para que se impongan una serie de nuevas restricciones a los agentes de inmigración, como exigirles que obtengan órdenes judiciales para efectuar detenciones en domicilios, obligarlos a mostrar una identificación visible y prohibir que los agentes se cubran la cara. Los republicanos se han opuesto a muchas de las exigencias, que consideran excesivamente onerosas.

Aunque la financiación del DHS ha caducado, la mayoría de sus operaciones siguen llevándose a cabo, y los dirigentes del departamento han dicho que las funciones esenciales continuarán. Se espera que el ICE y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras no se vean afectados en gran medida si el cierre no se prolonga.

Alrededor del 95 por ciento de los aproximadamente 60.000 empleados de la TSA están obligados a trabajar durante el cierre. Pero existe el riesgo de que la paralización provoque retrasos en los aeropuertos, y cuanto más dure, más viajeros y otras personas podrían sentir sus efectos, ya que los trabajadores no remunerados empiezan a llamar para decir que están enfermos o no se presentan a trabajar.

Madeleine Ngo cubre temas de inmigración y política económica para el Times.

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento.