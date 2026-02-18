Una jueza ordena al gobierno de Trump restablecer las exposiciones sobre la esclavitud en la casa de Washington

Según el fallo, el gobierno no está facultado para borrar o alterar verdades históricas. Anteriormente se habían retirado exposiciones en la antigua casa del primer presidente en Filadelfia.

El lunes, una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump que restablezca, por ahora, las exposiciones alusivas a la relación de George Washington con personas esclavizadas en un monumento ubicado en el lugar donde se encontraba su antigua casa en Filadelfia. La jueza dijo que la pretensión del gobierno de borrar y alterar relatos históricos en los monumentos del país se hacía eco de la novela distópica 1984 de George Orwell.

En un dictamen de 40 páginas, la jueza Cynthia M. Rufe concedió una orden judicial preliminar al ayuntamiento de Filadelfia, que había demandado al Departamento de Interior y al Servicio de Parques Nacionales por el retiro de las exposiciones. La orden significa que el gobierno debe volver a colocar los materiales mientras la demanda subyacente sigue su curso en los tribunales.

El mes pasado, trabajadores del Servicio de Parques Nacionales llegaron sin previo aviso a la Casa del Presidente, un monumento situado en el lugar donde se encontraba la residencia que utilizaron Washington y el presidente John Adams en los primeros años de Estados Unidos como nación, y retiraron paneles, exposiciones y exhibiciones en video que describían la historia local de la esclavitud y conmemoraban a los nueve esclavos que Washington mantuvo allí cuando era presidente.

El Servicio de Parques había dicho anteriormente que las exposiciones se retiraron para garantizar "la exactitud, la honestidad y la alineación con los valores nacionales compartidos". La medida era parte de un amplio esfuerzo del gobierno de Trump por reescribir la historia estadounidense siguiendo líneas ideológicas en los monumentos y parques nacionales de todo el país.

"Como si ahora existiera el Ministerio de la Verdad de 1984 de George Orwell, con su lema 'La ignorancia es la fuerza', ahora se pide a este tribunal que determine si el gobierno federal tiene el poder que afirma: el disimular y desmontar las verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos", escribió Rufe. "No lo tiene".

"Cada persona que visita la Casa del Presidente y no se entera de las realidades de la esclavitud de la época fundacional, recibe un relato falso de la historia de este país", añadió Rufe, que fue nombrada por el presidente George W. Bush.

La orden prohíbe que se realicen más alteraciones a la Casa del Presidente, pero no fija un plazo para restablecer las exposiciones. El Departamento del Interior dijo que tenía previsto interponer una apelación, pero a menos que sea suspendida por un tribunal superior, la orden judicial seguirá en vigor hasta que la jueza dicte su sentencia definitiva. La orden preliminar indica que considera que el ayuntamiento tiene un caso sólido y que es probable que prevalezca.

El martes, el Departamento de Interior y el Servicio de Parques dijeron en un comunicado que la sentencia era una "intervención judicial innecesaria" y que se planeaba actualizar las exposiciones con "un relato más completo de la historia de la esclavitud" en el lugar. El departamento inicialmente sobre lo que dirían los materiales actualizados, ni sobre lo que se había determinado que faltaba en el relato original de la esclavitud. La ciudad de Filadelfia no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump ha extendido sus batallas ideológicas a muchos monumentos, museos y parques nacionales, retirando de ellos lo que el presidente considera posturas liberales. En el Monumento Nacional de Muir Woods, en California, y en Fort Sumter, en Carolina del Sur, por ejemplo, se retiraron carteles sobre el cambio climático.

En el Parque Histórico Nacional de Lowell, en Massachusetts, se ordenó a los empleados que dejaran de proyectar películas sobre las penosas condiciones que soportaban los trabajadores de las fábricas, muchos de ellos mujeres y migrantes, a principios del siglo XIX. Y en el Monumento Nacional a Stonewall de Manhattan, considerado durante mucho tiempo el lugar de nacimiento del movimiento nacional por los derechos LGBTQ, la semana pasada se retiró la bandera del Orgullo.

Anushka Patil es reportera del Times y cubre noticias de última hora y en desarrollo alrededor del mundo.