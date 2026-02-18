The New York Times

Una jueza ordena al gobierno de Trump restablecer las exposiciones sobre la esclavitud en la casa de Washington

Reportajes Especiales - News

Guardar

Según el fallo, el gobierno no está facultado para borrar o alterar verdades históricas. Anteriormente se habían retirado exposiciones en la antigua casa del primer presidente en Filadelfia.

El lunes, una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump que restablezca, por ahora, las exposiciones alusivas a la relación de George Washington con personas esclavizadas en un monumento ubicado en el lugar donde se encontraba su antigua casa en Filadelfia. La jueza dijo que la pretensión del gobierno de borrar y alterar relatos históricos en los monumentos del país se hacía eco de la novela distópica 1984 de George Orwell.

En un dictamen de 40 páginas, la jueza Cynthia M. Rufe concedió una orden judicial preliminar al ayuntamiento de Filadelfia, que había demandado al Departamento de Interior y al Servicio de Parques Nacionales por el retiro de las exposiciones. La orden significa que el gobierno debe volver a colocar los materiales mientras la demanda subyacente sigue su curso en los tribunales.

El mes pasado, trabajadores del Servicio de Parques Nacionales llegaron sin previo aviso a la Casa del Presidente, un monumento situado en el lugar donde se encontraba la residencia que utilizaron Washington y el presidente John Adams en los primeros años de Estados Unidos como nación, y retiraron paneles, exposiciones y exhibiciones en video que describían la historia local de la esclavitud y conmemoraban a los nueve esclavos que Washington mantuvo allí cuando era presidente.

El Servicio de Parques había dicho anteriormente que las exposiciones se retiraron para garantizar "la exactitud, la honestidad y la alineación con los valores nacionales compartidos". La medida era parte de un amplio esfuerzo del gobierno de Trump por reescribir la historia estadounidense siguiendo líneas ideológicas en los monumentos y parques nacionales de todo el país.

"Como si ahora existiera el Ministerio de la Verdad de 1984 de George Orwell, con su lema 'La ignorancia es la fuerza', ahora se pide a este tribunal que determine si el gobierno federal tiene el poder que afirma: el disimular y desmontar las verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos", escribió Rufe. "No lo tiene".

"Cada persona que visita la Casa del Presidente y no se entera de las realidades de la esclavitud de la época fundacional, recibe un relato falso de la historia de este país", añadió Rufe, que fue nombrada por el presidente George W. Bush.

La orden prohíbe que se realicen más alteraciones a la Casa del Presidente, pero no fija un plazo para restablecer las exposiciones. El Departamento del Interior dijo que tenía previsto interponer una apelación, pero a menos que sea suspendida por un tribunal superior, la orden judicial seguirá en vigor hasta que la jueza dicte su sentencia definitiva. La orden preliminar indica que considera que el ayuntamiento tiene un caso sólido y que es probable que prevalezca.

El martes, el Departamento de Interior y el Servicio de Parques dijeron en un comunicado que la sentencia era una "intervención judicial innecesaria" y que se planeaba actualizar las exposiciones con "un relato más completo de la historia de la esclavitud" en el lugar. El departamento inicialmente sobre lo que dirían los materiales actualizados, ni sobre lo que se había determinado que faltaba en el relato original de la esclavitud. La ciudad de Filadelfia no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump ha extendido sus batallas ideológicas a muchos monumentos, museos y parques nacionales, retirando de ellos lo que el presidente considera posturas liberales. En el Monumento Nacional de Muir Woods, en California, y en Fort Sumter, en Carolina del Sur, por ejemplo, se retiraron carteles sobre el cambio climático.

En el Parque Histórico Nacional de Lowell, en Massachusetts, se ordenó a los empleados que dejaran de proyectar películas sobre las penosas condiciones que soportaban los trabajadores de las fábricas, muchos de ellos mujeres y migrantes, a principios del siglo XIX. Y en el Monumento Nacional a Stonewall de Manhattan, considerado durante mucho tiempo el lugar de nacimiento del movimiento nacional por los derechos LGBTQ, la semana pasada se retiró la bandera del Orgullo.

Anushka Patil es reportera del Times y cubre noticias de última hora y en desarrollo alrededor del mundo.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

Reportajes Especiales - Business

El presidente ejecutivo de Hyatt

Cuando cenar se convierte en contenido

Reportajes Especiales - Business

Cuando cenar se convierte en

En Irán se vive un ambiente de miedo, duelo e ira

Tras otra oleada de disturbios antigubernamentales, el país está sumido en un clima de dolor colectivo e incertidumbre sobre el futuro

En Irán se vive un

Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en EE. UU., muere a los 84 años

Reportajes Especiales - News

Jesse Jackson, líder de los

En esta fiesta callejera, el carnaval es un deporte extremo

Reportajes Especiales - Lifestyle

En esta fiesta callejera, el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero

Tradeando.net, la plataforma formativa de Enrique Moris que cuenta con más de 60.000 alumnos y permite generar ingresos adicionales

Cierre de FATE, en vivo: tensión en la fábrica de neumáticos tras los despidos, minuto a minuto

Cómo preparar el jugo de zanahoria con melón que mejora la salud ocular y previene el envejecimiento

La Audiencia de Barcelona retira una condena a Allianz por la desaparición de seis camiones en Marruecos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La IA multiplica por cuatro la velocidad de los ciberataques y sitúa la identidad en el centro de las brechas

CESM cifra entre el 85 y 90% el seguimiento de la primera jornada de huelga nacional por un Estatuto médico

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en las provincias de Sumi y Zaporiyia

Igualdad recaba datos del presunto crimen machista de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón)

Tiger Woods no ha descartado aún estar en el Masters y sigue trabajando para intentar volver "al máximo nivel"

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum perdió 30 kilos

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes